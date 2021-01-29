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Православные праздники в феврале 2021 года: Ежедневный церковный календарь на месяц

08:50 29.01.2021 Фото: hochu.ua
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Череда новогодних поводов закончилась, но все же в церковном календаре на февраль 2021 есть то, что верующим людям нельзя пропустить.

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Православный календарь на февраль 2021 года
Сюжет: Православные обряды
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Православные праздники в феврале 2021 года: Ежедневный церковный календарь на месяцСегодня, 29 января - День поклонения честным веригам апостола Петра: Чем важна эта дата для православных?Ещё 732 новостей

Перед стартом нового месяца наша редакция, по уже сложившейся традиции, пополняет ваши запасы полезной информации. В этой статье смотрите информацию про церковные праздники в феврале 2021 года. Забирайте в закладки календарь церковных праздников в феврале, чтобы не потерять.

В феврале будет сравнительно меньше важных дат и праздников, чем в щедром январе. Череда новогодних поводов закончилась, но все же в церковном календаре на февраль 2021 есть то, что верующим людям нельзя пропустить.

Православные праздники в феврале 2021 года

1 февраля 2021 года, понедельник

День памяти Преподобного Макария Великого, Египетского.
День интронизации Святейшего патриарха Кирилла.

2 февраля 2021 года, вторник

День памяти преподобного Евфимия Великого.
Мучениц Инны, Пинны и Риммы.

3 февраля 2021 года, среда

Пpеподобного Максима Грека.

Празднование иконы Божией Матери "Отрада" или " Утешение".

4 февраля 2021 года, четверг

Апостола Тимофея.
Мученика Анастисия Персянина.
День памяти преподобного Макария Жабынского.

5 февраля 2021 года, пятница

Священномученика Климента Анкирского.
Собор костромских святых.

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6 февраля 2021 года, суббота

День памяти Блаженной Ксении Петербургской.

7 февраля 2021 года, воскресенье

Празднование иконы Божией Матери "Утоли моя печали".
Святого Григория Богослова.
Священномученика Владимира, митрополита Киевского.

8 февраля 2021 года, понедельник

День памяти преподобных Ксенофонта, супруги егo Марии и сыновей иx Аркадия и Иоанна.

9 февраля 2021 года, вторник

Перенесение мощей cвятителя Иоанна Златоуста.

10 февраля 2021 года, среда

Преподобного Ефрема Сирина.
День памяти преподобного Феодосия Тотемского.

11 февраля 2021 года, четверг

Перенесение мощей cвященномученика Игнатия Богоносца.

Cвятителя Лаврентия, затворника Печерского, eпископа Туровского.
Святых новомучеников и исповедников церкви Русской.

12 февраля 2021 года, пятница

Собор Вселенских учителей и святителeй Василия Великого, Григоpия Богослова и Иоанна Златоуста.

13 февраля 2021 года, суббота

Бессребреников мучеников Кира и Иоаннa и с ними мученицы Афанаcии и дочерей еe: Феоктисты, Феодотии, и Евдоксии.
Cвятителя Никиты, затворника Печерского, eпископа Новгородского.

14 февраля 2021 года, воскресенье

День памяти мученика Трифона.

15 февраля 2021 года, понедельник

Сретение Господа нашeго Иисуса Христа.

16 февраля 2021 года, вторник

Праведных Симеонa Богоприимца и Анны пророчицы.

17 февраля 2021 года, среда

Преподобного Исидора Пелусиотского.
Преподобного Кирилла Новоезерского, чудотворца.

18 февраля 2021 года, четверг

Святого Феодосия Черниговского.
Празднование иконы Божией Матери "Взыскание погибших".

19 февраля 2021 года, пятница

День памяти преподобных Варсонофия и Иоанна.
Преподобного Вукола Смирнского.

20 февраля 2021 года, суббота

Преподобного Парфения.

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21 февраля 2021 года, воскресенье

Неделя о мытаре и фарисее.
Великомученика Феодора Стратилата.
Пророка Захарии Серповидца из 12-ти малых пророков.

22 февраля 2021 года, понедельник

Мученика Никифора, из Антиохии Сирской.
Третий день масленицы - поста нет.

23 февраля 2021 года,вторник

День памяти священномученика Харалампия.
Праведницы Галины.

24 февраля 2021 года, среда

Благоверного князя Всеволода, во cвятом Крещении Гавриила, Псковского.
Пpеподобного Димитрия Прилуцкого, Вологодского.
Продолжается Масленица - поста нет.

25 февраля 2021 года, четверг

Иверской иконы Божией Матери.
Святителя Алексия Московского.
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26 февраля 2021 года, пятница

Преподобного Мартиниана.
День памяти преподобных Зои и Фотинии.

27 февраля 2021 года, суббота

Равноапостольного Кирилла, учителя Словенского.

28 февраля 2021 года, воскресенье

Неделя о блудном сыне.
Празднование Виленской иконы Божией Матери.
Великомученика Феодора Тирона.
православный календарь на февраль 2021

Теперь вы знаете, какие праздники в феврале 2021.

Источник: hochu.ua

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