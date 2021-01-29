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Здоровье / Общество

Красные родинки на теле: Опасны или нет, ответил врач-дерматолог

09:50 29.01.2021 Фото: clutch.net.ua/
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Связь ангиом и заболеваний печени не установлена.

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Заметив такую—не паникуйте

Вопрос, который волнует многих.

На своей странице в социальной сети дерматоонколог Светлана Дячук рассказала о так называемых красных родинках.

"Красные "родинки" - это не родинки, а сосудистые новообразования. Правильно называть их ангиомы( гемангиомы). Это клубочек расширенных капилляров на нашей коже, поэтому риска перерождения в меланому или рак кожи нет!

Появляются в любом возрасте, независимо от состояния здоровья человека. Да, вот так, на ровном месте у здорового человека могут появиться.

Причины появления не установлены. И тут, внимание! Открывается поле для деятельности всевозможных целителей и врачевателей, которые расскажут о шлаках, глистах, болезнях печени и конечно же вылечат вас.

Можно здорово сэкономить, ведь никаких анализов сдавать не нужно, никакого лечения тоже не требуется.

Связь ангиом и заболеваний печени не установлена! Нет, это не печень!

Удалять можно по косметическим показаниям. Можно использовать лазер, радионож, электронож", - написала врач.

Источник: clutch.net.ua

дерматолог красные родинки от чего что делать
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