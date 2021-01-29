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Почти дворец Путина: В Сети появился особняк Софии Ротару под Киевом

18:50 29.01.2021 Фото: Страна
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На видеокадрах видно, что коттедж находится среди хвойных деревьев. Также на территории есть элитные голубые ели, туи и другие декоративные растения.

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Загородный дом 73-летней украинской певицы Софии Ротару

Софию Ротару называют иконой советской эстрады, творческий путь которой вобрал в себя историю большой многонациональной страны. Неудивительно, что поклонники не упускают ни единого шанса добыть хоть какую-то информацию о ее жизни. В этот раз поводом для сплетен стал загородный дом под Киевом, в котором София Михайловна проводит время в самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

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Другой ракурс

Как сообщает издание "Страна", особняк певицы расположен в селе Пятихатка Киевской области по улице Соловьяненко. На видеокадрах видно, что коттедж находится среди хвойных деревьев. Также на территории есть элитные голубые ели, туи и другие декоративные растения.

артистка дом загородный особняк певица София Ротару
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