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Общество / Стиль жизни

Сегодня именины: 29 января отмечается 9 именин по церковному календарю

07:10 29.01.2021 Фото: pixnio
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По святцам 29 января отмечается 7 именин: 5 мужских и 2 женских.

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Поздравляем с именинами!

Мужчины

Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
Максим от римского родового имени Maximus - «величайший»
Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
Симон в переводе с древнееврейского - «Бог услышал»
Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Женщины

Леонилла в переводе с древнегреческого - «дочь льва»
Неонила от латинского имени Neonilla, происходящего от древнегреческого мужского имени Неон (от неос) - «молодая», «новая», «юная», «свежая»
день ангела именинники именины
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