Сегодня именины: 29 января отмечается 9 именин по церковному календарю

По святцам 29 января отмечается 7 именин: 5 мужских и 2 женских.

Поздравляем с именинами! Мужчины Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом» Максим от римского родового имени Maximus - «величайший» Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный» Симон в переводе с древнееврейского - «Бог услышал» Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» Женщины Леонилла в переводе с древнегреческого - «дочь льва» Неонила от латинского имени Neonilla, происходящего от древнегреческого мужского имени Неон (от неос) - «молодая», «новая», «юная», «свежая»

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