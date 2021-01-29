Сегодня именины: 29 января отмечается 9 именин по церковному календарю

Мужчины
|Иван
|от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
|Максим
|от римского родового имени Maximus - «величайший»
|Петр
|от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
|Симон
|в переводе с древнееврейского - «Бог услышал»
|Ян
|польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
Женщины
|Леонилла
|в переводе с древнегреческого - «дочь льва»
|Неонила
|от латинского имени Neonilla, происходящего от древнегреческого мужского имени Неон (от неос) - «молодая», «новая», «юная», «свежая»