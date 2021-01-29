Какой будет погода в Бердске 29 января? Обещают сильный ветер

На дорогах снежные заносы, местами гололедица.

Метеорологическая обстановка: переменная облачность, небольшой местами умеренный снег, метели, по юго-западу в отдельных районах небольшой снег, днем по востоку с мокрым снегом. На дорогах снежные заносы, местами гололедица. Ветер западный 7-12 м/с, местами порывы ночью до 17 м/с, днем до 22 м/с. Температура воздуха: ночью -4, -9°С, местами до -18°С, по северу до -23°С, днем -1, -6°С.