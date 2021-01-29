29.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Предостерегла от использования двух масок одновременно инфекционист

08:30 29.01.2021 Фото: pixabay
0

Одноразовые медицинские, многоразовые маски, респираторы - все они подходят для использования зимой.

% name% title
Одноразовые медицинские, многоразовые маски, респираторы - все они подходят для использования зимой.
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Отправили на карантин из-за коронавируса 2 класса в школах Бердска на 29 январяНовых зараженных коронавирусом нашли в Бердске за сутки на 29 январяЕщё 1266 новостей

Использование двух масок одновременно может привести к негативным побочным явлениям в виде усталости и сонливости. Об этом заявила врач-инфекционист Галина Гольцман.

По ее словам, через две маски может проникнуть меньшее количество частичек вируса, но с другой стороны, человек вдыхает меньше кислорода. При дыхании выделяется углекислый газ, который скапливается при использовании двух масок, "и у человека могут появиться и усталость, и сонливость, и повышение углекислого газа в крови", - цитирует врача РИА Новости.

Нет никаких данных, которые бы говорили, что обычной хирургической маски недостаточно для защиты от коронавируса, отметила Гольцман. Человек, использующий обычную маску с соблюдением правил, при общении с другими людьми в масках, надежно защищен.

"Единственное, когда мы говорим, что нужно носить маску N95 - это когда мы лечим больного с респираторными симптомами, когда общаемся с человеком, зная, что он заражен ", - рассказала инфекционист.

Одноразовые медицинские, многоразовые маски, респираторы - все они подходят для использования зимой. Однако важно соблюдать некоторые правила, рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. По его словам, чтобы маски хорошо выполняли свою главную функцию - защищали от заражения - менять их нужно чаще, чем в теплое время года. Если маска промокла от снега, там скопился конденсат, ее нужно менять независимо от того, медицинская она или многоразовая.

коронавирус маска
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Носите маску?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Рассказала о последнем разговоре с сыном мать погибшего комика Александра Шаляпина
09:43 29-01-2021
Рассказала о последнем разговоре с сыном мать погибшего комика Александра Шаляпина
БердскОтправили на карантин из-за коронавируса 2 класса в школах Бердска на 29 января
09:32 29-01-2021
Отправили на карантин из-за коронавируса 2 класса в школах Бердска на 29 января
Предупредила о последствиях участия в акциях 31 января прокуратура
09:30 29-01-2021
Предупредила о последствиях участия в акциях 31 января прокуратура
БердскНовых зараженных коронавирусом нашли в Бердске за сутки на 29 января
09:29 29-01-2021
Новых зараженных коронавирусом нашли в Бердске за сутки на 29 января
Магистраль: Использование черного профиля для пластиковых окон
09:27 29-01-2021
Магистраль: Использование черного профиля для пластиковых окон
БердскФотомарафон «Мой папа» стартовал в "Курьер.Среда.Бердск"
09:22 29-01-2021
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в
Магнитная буря сегодня 29 января 2021: когда ждать мощную вспышку и как пережить ближайшую неделю метеопатам?
09:20 29-01-2021
Магнитная буря сегодня 29 января 2021: когда ждать мощную вспышку и как пережить ближайшую неделю метеопатам?
Гаханбар, посвященный Воху-Ману, празднуют 29 и 30 января. Что это за праздник?
09:20 29-01-2021
Гаханбар, посвященный Воху-Ману, празднуют 29 и 30 января. Что это за праздник?
Поймала убийцу по электрической активности его мозга полиция Дубая
09:15 29-01-2021
Поймала убийцу по электрической активности его мозга полиция Дубая
Не пропустили 161 тонну аргентинского хека в Петербург
09:04 29-01-2021
Не пропустили 161 тонну аргентинского хека в Петербург