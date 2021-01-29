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Назвала главную ошибку студентов перед экзаменом профессор

08:45 29.01.2021 Фото: pixabay
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Верная стратегия подготовки заключается в том, чтобы заранее распределить вопросы по уровню сложности.

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Верная стратегия подготовки заключается в том, чтобы заранее распределить вопросы по уровню сложности.

Серьезной ошибкой студентов вузов является попытка выучить весь материал в ночь перед экзаменом. Такая тактика нередко приводит к провалу, рассказала агентству "Москва" директор института педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета, профессор Татьяна Сахарова. Валерий Фальков: В приоритете - студенческое самоуправление

Профессор не раз сталкивалась с ситуацией, когда студент не может ничего сказать по сути вопроса и объясняет: "Я все это читал, но вспомнить ничего не могу". По оценкам Татьяны Сахаровой, это происходит из-за физического и морального переутомления в ночь перед экзаменом.

Верная стратегия подготовки заключается в том, чтобы заранее распределить вопросы по уровню сложности. Начинать подготовку нужно с самых проблемных вопросов, причем посвящать этому нужно не ночь, а наиболее продуктивную часть дня.

вуз студент экзамен
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