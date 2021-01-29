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Запретило фотошопить фото «на паспорт» МВД

09:00 29.01.2021 Фото: pixabay.com
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Ещё одно нововведение касается граждан, оформляющих паспорт через сайт госуслуг.

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Ещё одно нововведение касается граждан, оформляющих паспорт через сайт госуслуг.

Новый административный регламент Министерства внутренних дел России по выдаче и замене российских паспортов вступил в силу, одно из его нововведений — запрет на обработку и ретуширование фотографий для документа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Документ запрещает «представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки». Уточняется, что на фотографии «должны быть достоверно отображены все особенности лица» человека.

Запрещается также использовать цветные контактные линзы при фотографировании для получения паспорта. Введён запрет на снимки в форменной одежде, верхней одежде и шарфах, закрывающих часть подбородка. Головной убор допускается только по религиозным убеждениям. При этом он не должен скрывать овал лица. Фотография паспорта должна соответствовать возрасту человека на день подачи заявления.

Ещё одно нововведение касается граждан, оформляющих паспорт через сайт госуслуг. Для них предусмотрена возможность приостановления процедуры оформления документа  на срок не более 30 календарных дней. Это произойдёт, если заявитель не придёт в подразделение по вопросам миграции в течение трёх календарных дней после его приглашения на приём.

Изменилась форма заявления на получение паспорта, реквизиты госпошлин. Кроме того, появилась возможность оформить на период изготовления документа временное удостоверение личности.

Административный регламент вступил в силу 11 января этого года.

Ранее сообщалось, что лицам без гражданства, длительное время живущим в России, предлагают выдавать временные удостоверения личности. Также они могут получить право на работу в стране без разрешительных документов. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.

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