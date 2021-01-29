Налоговый вычет за занятия спортом в 2021 году. Сколько вернут?

Вычет будет происходить аналогично с вычетами на медицину и образование

Налоговый вычет за фитнес в 2021 году одобрен чиновниками в первом чтении. Сообщается, что депутаты Госдумы РФ внесли некоторые корректировки в документ. В целом же сообщается, что он направлен на популяризацию здорового образа жизни в стране. Также предполагается, что к 2030 году количество населения, занимающегося спортом, достигнет порядка 70%, в том числе и за счет специальных государственных программ.

Что такое налоговый вычет за фитнес

В России в скором времени можно будет получить обратно часть денежных средств, которые были потрачены на занятия фитнесом. Речь идет о налоговом вычете, который в первом чтении был одобрен парламентариями российской Госдумы.

Согласно нововведению, налоговые службы будут возвращать гражданину 13% от общей суммы, которая официально была уплачена организациям и заведениям, предоставляющим фитнес-услуги. Также следует иметь ввиду, что максимальный размер суммы, которая подлежит рассмотрению при возврате средств, составляет 129 тыс. рублей. Таким образом, заявитель сможет вернуть себе в совокупности не более 15,6 тыс. рублей.

Отмечается, что нововведение будет действовать по аналогии с налоговым вычетом, который уже предоставляется в сфере образования, медицины и прочих. Это позволяет гражданам получить обратно часть средств, потраченных на обучение или же лекарственные препараты и изделия медицинского назначения.

Кто сможет получить налоговый вычет на фитнес

Получить налоговый вычет за занятия фитнесом сможет каждый гражданин России. Для этого потребуется выполнить несколько условий. Прежде всего, заявителю потребуется предоставить договор на оказание услуг фитнес-организацией, а также предъявить все чеки в бумажном или же электронном виде.

Следует учитывать, что пока чиновники не определились с конкретным перечнем услуг, которые подлежат компенсации. Также властями еще будет дополнительно сформирован перечень учреждений, которые могут быть включены в список компенсируемых. Таким образом, для получения налогового вычета в полном размере необходимо будет проводить занятия именно в утвержденных перечнем заведениях.

Как еще государство будет поддерживать россиян в занятиях спортом

Помимо нововведения, которое предусматривает возврат части средств, потраченных на занятия спортом. В стране действует еще ряд специальных программ. Отмечается, что в России продолжится комплексное строительство спортивных площадок и комплексов. Также чиновники смогут рассмотреть увеличение размера налогового вычета и распространить его на ряд прочих занятий, помимо фитнеса.

Ранее сообщалось, что часть затрат на занятия спортом россиян можно было бы компенсировать за счет работодателей, так как такой специалист гораздо продуктивнее работает и меньше болеет. Тем не менее, вышеуказанная инициатива пока не рассматривалась должным образом.

В целом же, чиновники планируют, что к 2030 году, благодаря комплексному подходу к решению вопроса, количество населения Российской Федерации, которое будет вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, превысит отметку в 70% от общей численности.

Источник: 1rre.ru