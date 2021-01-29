Надбавки и доплаты к пенсиям за иждивенцев в 2021 году: размеры выплат

Размеры доплат работающим пенсионерам к пенсиям за иждивенцев меняются в России ежегодно наряду с иными социальными выплатами. Подробная информация о доплатах указанной категории граждан в 2021 году – в материале информационного портала «Пронедра».
Прежде всего, уточним, кого считают иждивенцами. Пенсионер, получивший такой статус по возрасту, и имеющий на иждивении кого-то из членов семьи, по закону вправе претендовать на получение дополнительных средств от государства.
Продолжает ли гражданин пенсионного возраста работать – не имеет при этом совершенно никакого значения. Доплаты за иждивенцев полагаются как работающим, так и неработающим пенсионерам.
Какие категории граждан России относятся к иждивенцам?
Иждивенцы, за содержание которых пенсионеры могут претендовать на доплаты, перечислены в Федеральном Законе № 400. Речь идет о следующих категориях граждан:
- несовершеннолетние лица;
- инвалиды с детства;
- лица, ухаживающие за инвалидами первой группы;
- студенты в возрасте до 23-х лет, получающие образование в вузах на очной форме обучения;
- лица, ухаживающие за пожилыми родственниками.
Важный момент! При отчислении студента из вуза он автоматически прекращает относиться к категории иждивенцев. Следовательно, выплаты пенсионеру будут остановлены.
Какие пенсионеры вправе получать доплаты?
Гражданину РФ в пенсионном возрасте полагается доплата за иждивенца в размере одной третьей от фиксированной выплаты. Речь идет о максимальной сумме, на получение которой можно рассчитывать за троих несовершеннолетних лиц либо студентов, проходящих очное обучение в вузах.
Итак, получателей социальных выплат в нашей стране немало. Однако, далеко не каждому гражданину, достигающему возраста выхода на пенсию, по закону положены доплаты за иждивенцев. На дополнительную помощь от государства можно рассчитывать только следующим категориям граждан:
- лица, достигшие пенсионного возраста;
- экс-военнослужащие, получающие льготные пенсионные выплаты;
- ветераны ВОВ;
- инвалиды, на содержании у которых есть несовершеннолетние дети.
Доплата к пенсии за иждивенца в России: что изменилось в 2021 году
С 1 января 2021 года фиксированная выплата для пенсионера с иждивенцем составила 6 044,48 рубля. Следовательно, размеры надбавок за находящихся на содержании лиц будут такими:
- за одного – 2 014 рублей;
- за двух – 4 029 рублей;
- за трех и более – 6 044 рубля.
Следующая индексация данной выплаты запланирована на 1 января 2022 года. По прогнозам экспертов, фиксированную выплату установят со следующего года на уровне 6 401 рубля. Это означает, что доплата за одного иждивенца достигнет суммы в 2 133 рубля.