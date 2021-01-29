Индексация зарплат с 1 февраля 2021 года: у кого вырастет зарплата?

Российские работодатели должны обеспечить повышение зарплат всех сотрудников до нового уровня МРОТ. С 2021 года он достиг отметки в 12 792 рубля.

Индексация зарплат не является добровольной процедурой—это конституционная обязанность работодателя

Многие работодатели в России считают индексацию зарплат сотрудникам добровольной процедурой, полагая, что от нее можно отказаться, особенно в случае, если оклады в организации и так повышают. Между тем, важно понимать, что повышение и индексация — разные понятия.

Повышение зарплат сотрудникам всегда зависит от желания работодателей и от их финансовых возможностей. Что же касается индексации, то здесь речь идет о государственной гарантии по заработкам всех граждан, которые работают на основании заключенных трудовых договоров.

Статья 130 Трудового кодекса России (ТК РФ) четко прописывает следующий момент: меры, направленные на повышение реального содержания заработной платы, значатся в системе государственных гарантий сотрудникам. К указанным мерам относится по закону индексация зарплат персонала с учетом роста потребительских цен.

Индексация зарплат с 1 февраля 2021 года предусмотрена Конституцией России

Таким образом, согласно действующему в России законодательству, зарплаты своим сотрудникам должны проиндексировать все работодатели, то есть как государственного, так и коммерческого сектора.

Разница заключается лишь в том, что в государственных учреждениях исполнение требования обеспечивают в соответствии с нормами ТК РФ и прочих нормативно-правовых актов, а руководители коммерческих структур — в порядке, установленном коллективными договорами либо локальными нормативными актами.

Подчеркнем, что в ТК РФ не предусмотрены какие-либо исключения для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей в части индексации заработных плат сотрудников. Именно по этой причине в типовой форме трудового договора для них фигурирует такое условие как индексация зарплат. Этот момент регламентирован 13-м и 15-м пунктами правительственного постановления № 858, датированного 27 августа 2016 г.

О праве россиян на индексацию зарплат с 1 февраля напомнил Путин

С 1 февраля 2021 года зарплаты сотрудникам должны проиндексировать все без исключения российские работодатели. Данное право граждан закрепили поправки к Конституции, инициированные в прошлом году главой государства Владимиром Путиным.

Президент РФ напомнил об инфляции, зафиксированной по итогам 2020 года – она вышла на уровень в 4,9 процента. На столько должны вырасти со следующего месяца зарплаты россиян, подчеркнул Владимир Путин.

Комментарии экспертов

Эксперты в свою очередь отметили: поправки к Конституции уже начали действовать, а потому работодатели, которые не проиндексируют зарплаты персонала с 1 февраля, нарушат трудовое законодательство.

Кроме того, российские работодатели должны обеспечить повышение зарплат всех сотрудников до нового уровня МРОТ. С 2021 года он достиг отметки в 12 792 рубля.

Источник: Пронедра