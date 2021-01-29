Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 29 января 2021 года для всех знаков зодиака

Гороскоп от Павла Глобы на 29 января 2021 года советует внимательно относиться даже к мелочам. А если серьезно подходить к решению вопросов, то удастся добиться успеха. Желательно рассчитывать только на свои силы.

Интуиция поможет в любовных ситуациях

Гороскоп на 29 января для знаков стихии Огня

Овен

В этот день необходимо быть внимательными в своих высказываниях и поступках. Любое неверно брошенное слово может обернуться неприятностями. Могут раздражать и выводить из себя некоторые вещи. Поэтому желательно контролировать свои эмоции. Близкие люди порадуют своим вниманием и приятным общением.

Лев

Благоприятное время для ремонта в доме, перестановки. Можно обновить мебель, приобрести какую-то технику. Удастся завершить начатые ранее дела. В личных отношениях могут быть небольшие проблемы, которые желательно решить мирным путем. Нужно стараться избегать семейных ссор. Физические упражнения и активный отдых придадут бодрости и поднимут настроение.

Стрелец

Напряженно могут складываться отношения в коллективе. Необходимо не поддаваться на провокации. Возможно со временем удастся сгладить острые углы. Не исключены деловые поездки, которые принесут новые знакомства и яркие впечатления. Вечером можно устроить небольшой праздник и побаловать родных чем-то вкусным.

Гороскоп на 29 января для знаков стихии Земли

Телец

Для этого знака важно 29 января сохранять спокойствие в любых ситуациях. На рабочем месте желательно «придержать» свой острый язык, не делиться ни с кем своими размышлениями. А вот с близкими людьми можно откровенно поговорить на любые темы, поделиться своими проблемами. Их поддержка и участие вернут Тельцам хорошее настроение. Ещё день вполне подходит для ухода за своей внешностью, сменой имиджа.

Дева

Множество дел могут немного разбалансировать нервную систему. Нужно постараться не слишком реагировать на замечания коллег, а упорно добиваться своей цели. Вторая половина дня потребует внимания к проблемам семьи. Возможно понадобится помощь кому-то из родственников. Для сохранения тёплых и ровных отношений со второй половинкой необходимо проявить щедрость своей души в любви.

Козерог

Начало дня благоприятно для любых дел. Они все увенчаются успехом. Во второй половине возможно некоторое ухудшение самочувствия и настроения. В немалой степени этому будут способствовать необходимость общения с неприятными для Козерога людьми. Но не стоит переносить свой негатив на близких людей, на вторую половинку. Свободное время астролог советует провести на природе, на свежем воздухе, а не в душном помещении.

Гороскоп на 29 января для знаков стихии Воздуха

Близнецы

Прежде всего надо определиться с главными направлениями дел данного дня. И не стараться решить их «наскоком». Действовать нужно решительно, с выдумкой, но обязательно продуманно. Спонтанные решения не приведут к нужному результату. Астролог предупреждает о возможных недоразумениях при работе с домашней техникой, вплоть до получения травм. Желательно хлопоты по домашнему хозяйству перенести на другое время.

Весы

Сложный день для представителей этого знака, который пройдёт хлопотно, но практически безрезультатно. Переговоры и деловые вопросы будут продвигаться с трудом. Весы в данный период могут ощущать сомнения в правильности своих действий. Этим могут воспользоваться другие люди и склонить Весы к решениям не в их пользу. Собранность и бдительность понадобятся этому знаку.

Водолей

Этому знаку зодиака предстоит отстаивать свою точку зрения в профессиональной сфере. Нестандартность идей, оригинальные решения вызовут сомнения в успехе у сослуживцев и начальства. Водолею придётся проявить всё своё красноречие, чтоб убедить в перспективности пути решения проблем. Астролог советует при этом сохранять спокойствие и позитив.

Гороскоп на 29 января для знаков стихии Воды

Рак

Раки могут рассчитывать на благосклонность звёзд. День будет ознаменован творческим подъёмом, хорошим настроением. Поэтому многие задачи и проблемы Раки решат без затруднений, «на одном дыхании». День хорошо подходит и для разрешения разногласий в семье. Родные люди легко идут на контакт. Астролог советует воспользоваться этим и выяснить причины недоразумений, которые тревожат ближайших родственников.

Скорпион

Удачный день для решения многих вопросов. Идеи Скорпиона отличаются новизной и оригинальностью. Они найдут поддержку у единомышленников. В данный период многие захотят получить моральную поддержку у этого водного знака. Особенно хорошо сложатся беседы с представителями старшего поколения, Скорпион и сам сможет получить от них нужные советы.

Рыбы

Дела дня будут успешными, если заниматься ими не вразнобой, а по порядку. Выбирать нужно только те из них, которые не отличаются особой сложностью. Не стоит забывать и о своих личных интересах и желаниях. Отдых в кругу любимых людей, любимые занятия, желанные покупки внесут гармонию в душу Рыб и доставят им удовольствие.

Источник: rsute