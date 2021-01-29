Умер Василий Лановой. Великому артисту было 87 лет

Народный артист СССР Василий Лановой умер на 88-м году жизни, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Ушел из жизни великий артист, всенародно любимый актер Василий Семенович Лановой", — написал столичный градоначальник в Instagram, выразив соболезнования родным и близким актера.
Причиной смерти народного артиста СССР Василия Ланового стал коронавирус, об этом сообщил телеканалу "360" директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
"Причина — коронавирус", — сказал Крок.
В начале января актера с женой Ириной Купченко госпитализировали с COVID-19. Ранее в четверг Кирилл Крок заявил, что состояние Ланового ухудшилось и его перевели в реанимацию.
"Честный человек, сражавшийся с ложью"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования в связи со смертью Ланового, отметив, что он был отчаянно честным человеком, сражавшимся с ложью.
"Лановой... Главное для меня - настоящий гражданин. Отчаянно честный, сражающийся с ложью, всего себя отдающий Отечеству. Образец гражданского мужества. Светлая память", - написала Захарова в Facebook.
"Ушла целая эпоха"
Василий Лановой был не только великим актером, он положил все силы на воспитание молодого поколения в патриотизме и любви к Родине, заявила член центрального штаба ОНФ, глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
"Ушла целая эпоха", - сказала Амельченкова.
Сопредседатель движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева, в свою очередь, заявила, что шествие "Бессмертный полк" навсегда останется памятником Василию Лановому, который был одним из основателем этой акции, ее "сердцем и душой".
Олицетворение чести, достоинства, благородства
Народный артист СССР Василий Ланового был олицетворением чести, достоинства, благородства и мужества, театр имени Вахтангова глубоко скорбит в связи с его кончиной.
"Он был и останется олицетворением Чести, Благородства, Достоинства, Красоты, Мужества. Непобедимым в верности своим пристрастиям - человеческим и гражданским", - говорится в некрологе на официальном сайте театра.
"Невероятный талант и сила духа"
Актриса Нонна Гришаева, комментируя кончину Ланового, с которым она играла на одной сцене, указала на его выдающиеся личные качества.
"Он такой силы духа человек. Это человек, который обладал невероятным талантом и силой духа", - приводит РЕН ТВ слова актрисы.
Продюсер Иосиф Пригожин заметил, что прославленный актер был не только "символом мужской красоты", но и величайшим артистом, работы которого оказали большое влияние на многих.
Биография Ланового
Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. В 1953 году он поступил на факультет журналистики МГУ, позже — в Театральное училище имени Б. Щукина (сейчас Театральный институт имени Бориса Щукина), которое окончил в 1957 году.
За свою карьеру он сыграл более 70 ролей в кино, среди его картин "Алые паруса", "Война и мир", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны", "Анна и Командор", "Дни Турбиных". Среди его наград — орден "За заслуги перед Отечеством", орден Почета, премии "Золотая маска", "Хрустальная Турандот" и многие другие.
За свою карьеру он сыграл более 70 ролей в кино, среди его картин "Алые паруса", "Война и мир", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны", "Анна и Командор", "Дни Турбиных". Среди его наград — орден "За заслуги перед Отечеством", орден Почета, премии "Золотая маска", "Хрустальная Турандот" и многие другие.
Источник: РИА Новости
Конечно, да...