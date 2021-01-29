Умер Василий Лановой. Великому артисту было 87 лет

В начале января актера с женой Ириной Купченко госпитализировали с COVID-19.

Причиной смерти народного артиста СССР Василия Ланового стал коронавирус

Народный артист СССР Василий Лановой умер на 88-м году жизни, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ушел из жизни великий артист, всенародно любимый актер Василий Семенович Лановой", — написал столичный градоначальник в Instagram, выразив соболезнования родным и близким актера.

Причиной смерти народного артиста СССР Василия Ланового стал коронавирус, об этом сообщил телеканалу "360" директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

"Причина — коронавирус", — сказал Крок.

В начале января актера с женой Ириной Купченко госпитализировали с COVID-19. Ранее в четверг Кирилл Крок заявил, что состояние Ланового ухудшилось и его перевели в реанимацию.

"Честный человек, сражавшийся с ложью"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования в связи со смертью Ланового, отметив, что он был отчаянно честным человеком, сражавшимся с ложью.

"Лановой... Главное для меня - настоящий гражданин. Отчаянно честный, сражающийся с ложью, всего себя отдающий Отечеству. Образец гражданского мужества. Светлая память", - написала Захарова в Facebook.

"Ушла целая эпоха"

Василий Лановой был не только великим актером, он положил все силы на воспитание молодого поколения в патриотизме и любви к Родине, заявила член центрального штаба ОНФ, глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

"Ушла целая эпоха", - сказала Амельченкова.

Сопредседатель движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева, в свою очередь, заявила, что шествие "Бессмертный полк" навсегда останется памятником Василию Лановому, который был одним из основателем этой акции, ее "сердцем и душой".

Олицетворение чести, достоинства, благородства

Народный артист СССР Василий Ланового был олицетворением чести, достоинства, благородства и мужества, театр имени Вахтангова глубоко скорбит в связи с его кончиной.

"Он был и останется олицетворением Чести, Благородства, Достоинства, Красоты, Мужества. Непобедимым в верности своим пристрастиям - человеческим и гражданским", - говорится в некрологе на официальном сайте театра.

"Невероятный талант и сила духа"

Актриса Нонна Гришаева, комментируя кончину Ланового, с которым она играла на одной сцене, указала на его выдающиеся личные качества.

"Он такой силы духа человек. Это человек, который обладал невероятным талантом и силой духа", - приводит РЕН ТВ слова актрисы.

Продюсер Иосиф Пригожин заметил, что прославленный актер был не только "символом мужской красоты", но и величайшим артистом, работы которого оказали большое влияние на многих.

Биография Ланового