Взорвался и загорелся телефон на зарядке у жителя Бердска. Мужчина обжег руки и тело

Марку телефону установить невозможно - его владелец не может вспомнить фирму мобильного.

Телефон был новый

Как рассказал на оперативном штабе со СМИ "Курьер. Среда. Бердск" начальник ОНД Бердска Николай Степоненков, произошло возгорание сотового телефона поставленного на зарядку.

- Возгорание произошло в непосредственной близости от человека. Были приняты меры к его тушению. Человек получил ожоги кистей рук и туловища.

Степоненков отметил, что марку телефону установить невозможно - его владелец не может вспомнить фирму мобильного.

- Пострадавшему 53 года. Телефон был приобретён полгода назад. Это был новый смартфон, повреждений не имел, но находился на зарядке. Не надо класть телефон в близости с легковоспламеняемыми материалами.

Заводом изготовителем не устанавливается время зарядки, - отметил Степоненков.