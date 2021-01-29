Взорвался и загорелся телефон на зарядке у жителя Бердска. Мужчина обжег руки и тело

Как рассказал на оперативном штабе со СМИ "Курьер. Среда. Бердск" начальник ОНД Бердска Николай Степоненков, произошло возгорание сотового телефона поставленного на зарядку.
- Возгорание произошло в непосредственной близости от человека. Были приняты меры к его тушению. Человек получил ожоги кистей рук и туловища.
Степоненков отметил, что марку телефону установить невозможно - его владелец не может вспомнить фирму мобильного.
- Пострадавшему 53 года. Телефон был приобретён полгода назад. Это был новый смартфон, повреждений не имел, но находился на зарядке. Не надо класть телефон в близости с легковоспламеняемыми материалами.
Заводом изготовителем не устанавливается время зарядки, - отметил Степоненков.