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Поймала убийцу по электрической активности его мозга полиция Дубая

09:15 29.01.2021 Фото: pixabay
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Для отладки методики, по словам разработчиков, потребовался год, а в её основе лежит регистрация волны P300 — то есть изменение электрической активности, прямо связанное с определённым событием.

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Для отладки методики, по словам разработчиков, потребовался год, а в её основе лежит регистрация волны P300 — то есть изменение электрической активности, прямо связанное с определённым событием.

Полиция Дубая разработала методику выявления преступника среди подозреваемых по электрической активности его мозга.

Технология получила название «отпечаток памяти». Принцип её действия довольно прост: на подозреваемых надевают датчики и демонстрируют изображения, которые похожи на снимки, связанные с совершённым преступлением. Среди этих изображений есть процент настоящих фотографий из материалов дела — если подозреваемый как-то в нём замешан, то при взгляде на снимки у него изменяется электроэнцефалограмма.

Такой метод уже применили на практике. Расследуя убийство, полицейские показали подозреваемым изображения, и датчики зафиксировали изменение электрической активности у одного из них. В итоге мужчину отправили на допрос, где он во всём сознался и дал показания об обстоятельствах преступления.

Для отладки методики, по словам разработчиков, потребовался год, а в её основе лежит регистрация волны P300 — то есть изменение электрической активности, прямо связанное с определённым событием.

P300 преступник электрическая активность мозга
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