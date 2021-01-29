Отключат холодную воду 29 января в офисах Бердска. Смотрите список

В связи с выявленным дефектом запорной арматуры в смотровом колодце.

Воды не будет несколько часов В связи с выявленным дефектом запорной арматуры в смотровом колодце по адресу: ул. Промышленная 20,будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам : ул.Промышленная 11стр.3, стр.4, стр.5, 20, 22, 26 к.1, с 09- 00ч. до 14-00ч. 29.01.2021 года.

Мнение читателей 0 0 0 0 Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо за ваш голос

От редакции Часто отключают воду? Ответить