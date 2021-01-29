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Отключат холодную воду 29 января в офисах Бердска. Смотрите список

08:52 29.01.2021 Фото: pixabay
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В связи с выявленным дефектом запорной арматуры в смотровом колодце.

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Воды не будет несколько часов

В связи с выявленным дефектом запорной арматуры в смотровом колодце по адресу: ул. Промышленная 20,будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам : ул.Промышленная 11стр.3, стр.4, стр.5, 20, 22, 26 к.1, с 09- 00ч. до 14-00ч. 29.01.2021 года.

отключение воды холодная вода
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