Не пропустили 161 тонну аргентинского хека в Петербург

Должностные лица Россельхознадзора составили протокол об административном правонарушении.

В городе на Неве у перевозчика рыбы не обнаружили соответствующей документации.

В четверг, 28 января, стало известно, что в Петербурге инспекторы управления Россельхознадзора не приняли 161 тонну хека из Буэнос-Айреса. Об этом «Форпосту» сообщили в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

На территории терминала портового комплекса «Петролеспорт» провели ветеринарный контроль продукции. В ходе проверки документов работники ведомства выяснили, что у перевозчика отсутствует предварительное уведомление о прибытии грузов от ветеринарной службы Аргентины.

Должностные лица Россельхознадзора составили протокол об административном правонарушении.

Напомним, в конце ноября прошлого года в Петербург не пустили 20 тонн клементинов, прибывших из Марокко. В партии цитрусовых обнаружили личинки.