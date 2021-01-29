29.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Не пропустили 161 тонну аргентинского хека в Петербург

09:04 29.01.2021 Фото: Россельхознадзор
0

Должностные лица Россельхознадзора составили протокол об административном правонарушении.

% name% title
Должностные лица Россельхознадзора составили протокол об административном правонарушении.

В городе на Неве у перевозчика рыбы не обнаружили соответствующей документации.

В четверг, 28 января, стало известно, что в Петербурге инспекторы управления Россельхознадзора не приняли 161 тонну хека из Буэнос-Айреса. Об этом «Форпосту» сообщили в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

На территории терминала портового комплекса «Петролеспорт» провели ветеринарный контроль продукции. В ходе проверки документов работники ведомства выяснили, что у перевозчика отсутствует предварительное уведомление о прибытии грузов от ветеринарной службы Аргентины.

Должностные лица Россельхознадзора составили протокол об административном правонарушении.

Напомним, в конце ноября прошлого года в Петербург не пустили 20 тонн клементинов, прибывших из Марокко. В партии цитрусовых обнаружили личинки.

Россельхознадзор хек
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какие могли быть последствия?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Рассказала о последнем разговоре с сыном мать погибшего комика Александра Шаляпина
09:43 29-01-2021
Рассказала о последнем разговоре с сыном мать погибшего комика Александра Шаляпина
БердскОтправили на карантин из-за коронавируса 2 класса в школах Бердска на 29 января
09:32 29-01-2021
Отправили на карантин из-за коронавируса 2 класса в школах Бердска на 29 января
Предупредила о последствиях участия в акциях 31 января прокуратура
09:30 29-01-2021
Предупредила о последствиях участия в акциях 31 января прокуратура
БердскНовых зараженных коронавирусом нашли в Бердске за сутки на 29 января
09:29 29-01-2021
Новых зараженных коронавирусом нашли в Бердске за сутки на 29 января
Магистраль: Использование черного профиля для пластиковых окон
09:27 29-01-2021
Магистраль: Использование черного профиля для пластиковых окон
БердскФотомарафон «Мой папа» стартовал в "Курьер.Среда.Бердск"
09:22 29-01-2021
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в
Магнитная буря сегодня 29 января 2021: когда ждать мощную вспышку и как пережить ближайшую неделю метеопатам?
09:20 29-01-2021
Магнитная буря сегодня 29 января 2021: когда ждать мощную вспышку и как пережить ближайшую неделю метеопатам?
Гаханбар, посвященный Воху-Ману, празднуют 29 и 30 января. Что это за праздник?
09:20 29-01-2021
Гаханбар, посвященный Воху-Ману, празднуют 29 и 30 января. Что это за праздник?
Поймала убийцу по электрической активности его мозга полиция Дубая
09:15 29-01-2021
Поймала убийцу по электрической активности его мозга полиция Дубая
Не пропустили 161 тонну аргентинского хека в Петербург
09:04 29-01-2021
Не пропустили 161 тонну аргентинского хека в Петербург