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Предупредила о последствиях участия в акциях 31 января прокуратура

09:30 29.01.2021 Фото: pixabay.com
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Первые после ареста Навального акции прошли в разных городах России 23 января.

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Прокуратура предупредила о последствиях участия в акциях 31 января 6

Прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в несанкционированных акциях 31 января.

По данным прокуратуры, в интернете и соцсетях появились сообщения с призывами к участию в том числе несовершеннолетних 31 января в массовых мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка.

Прокуратура также сообщила, что вынесла предостережения пяти российским и иностранным интернет-компаниям. Шести лицам, призывающим к участию в акции 31 января на Лубянской и Старой площадях в Москве вынесены предостережения о недопустимости противоправных действий.

Ранее стало известно о планах сторонников Алексея Навального провести 31 января новые несанкционированные акции в его поддержку. Навального арестовали 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».

Первые после ареста Навального акции прошли в разных городах России 23 января. По их итогам Следственный комитет возбудил минимум 20 уголовных дел. Основная масса расследований проходит по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

арест митинг протесты силовое подавление
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