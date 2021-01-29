"Ты следующий": прочитали его пророческую прозу над гробом Шаляпина

Близкие Шаляпина ранее рассказывали, что артист страдал тяжелой депрессией и пристрастием к спиртному.

По словам директора Шаляпина, в прошлом году из-за пандемии и ограничений артист практически потерял работу

Актер Театра. Doc. Игорь Стам на церемонии прощания с Александром Шаляпиным прочитал прозу комика, которая оказалась пророческой.

"Зная свои проблемы с алкоголем и наркотиками, мне вдруг внутри сказало: "Дружище, ты понимаешь, что ты следующий?" Я еще раз глянул на гроб и увидел в нем себя", - процитировал Стам строки Шаляпина.

Судя по строчкам, комик предчувствовал смерть. Близкие Шаляпина ранее рассказывали, что артист страдал тяжелой депрессией и пристрастием к спиртному.



Шаляпин скончался на 42-м году жизни. Его тело в ночь на 25 января обнаружили сосед и супруга. По предварительным данным, он покончил с собой. Известно, что артист около 20 лет страдал алкоголизмом и лечился в клинике. У него осталась дочь от первого брака.

По словам директора Шаляпина, в прошлом году из-за пандемии и ограничений артист практически потерял работу. Утешение снова стал искать в алкоголе. И в июне на полгода Александр попал в реабилитационную клинику. Из клиники Александр вышел буквально на днях.

Александр Шаляпин - киноактер, артист жанра стендап-камеди, участник Stand Up Show ("Камеди клаб"). Он снялся в более 50 кинокартинах, в частности, "Бумер-2", "Сваха", "Любовь как любовь", "Глухарь-2", "Карпов", "Женщины против мужчин".

Источник: ren.tv