Дефицит этого витамина может приводить к тяжелому COVID-19

Сосудный день: дефицит витамина К может приводить к тяжелому COVID-19

Дефицит витамина К вызывает осложнения при COVID-19, вызванные снижением эластичности сосудов, предположили зарубежные ученые. Организм «выращивает» на стенках кровеносных сосудов сгустки крови, чтобы залечить их повреждения. В итоге это может привести к нарушению кровообращения или даже внезапной смерти. Российские эксперты одобрили предложенную теорию, а также рассказали, как устранить дефицит витамина К.

Эластичные — значит, здоровые

Люди с такими заболеваниями, как гипертония, диабет, сердечно-сосудистые патологии и ожирение, подвержены повышенному риску тяжелого течения COVID-19. Коллектив ученых из Нидерландов и Бельгии под руководством Иона Уолка из больницы Канисиус-Вильгельмина предположил, что осложнения также связаны с дефицитом витамина К у больных.

К основным функциям этого нутриента относят обеспечение нормального свертывания крови и работы почек, формирование костной ткани, а также поддержание функции кровеносных сосудов.

Витамины К разделяют на две группы: К1 и К2. Они имеют как структурные, так и функциональные различия. К1 отвечает в основном за свертывание крови, а К2 регулирует процесс отложения фосфатов кальция в мягких тканях, в том числе стенках кровеносных сосудов.

Витамин К активирует белок S, который синтезируется в эндотелиальных клетках (выстилают внутреннюю поверхность кровеносных сосудов) и играет важную роль в профилактике тромбозов. По сути, он угнетает систему свертываемости крови, препятствуя образованию тромбов. Кроме того, от витамина К зависит деятельность белка MGP, защищающего эластичные волокна от разрушения. Этот белок подавляет рост кристаллов кальция в мягких тканях. Как понятно из названия, эластичные волокна нужны, чтобы ткани не повреждались при механическом растяжении. Такие волокна есть в коже, легких и кровеносных сосудах.

Реакция организма на вирус влияет и на сосуды: их стенки размягчаются, чтобы пропустить к тканям иммунные клетки для борьбы с врагом. Кроме того, инфекция сопровождается частым изменением давления, что, в свою очередь, также требует от сосудов постоянной «работы». Чтобы помочь эластичным волокнам выполнять свою функцию, витамин К стимулирует выработку белка MGP, однако запасы его активно расходуются. В этом случае дефицит витамина К может развиться даже за несколько дней при недостаточном потреблении этого нутриента из пищи.

Как считают ученые, ограниченная активация белков S и MGP из-за недостатка витамина К повышает риск повреждения сосудов. Это, в свою очередь, грозит тромбозом — при повреждении сосуда организм начинает формировать кровяной сгусток, чтобы «залатать» повреждение. Рост тромба или большое их количество приводит к нарушению кровообращения. Крупный оторвавшийся тромб способен перекрыть сосуд и даже привести к внезапной смерти.

Это явление наблюдается как у больных COVID-19, так и у людей с диабетом, гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническим заболеванием почек и ожирением. Возможно, наложение друг на друга нескольких причин дефицита К приводит к осложнениям при COVID-19.

«Учитывая, что витамин K имеет важное значение для здоровья легких и регуляции процессов свертывания крови, дефицит его во время COVID-19 может усугубить эти проблемы», — заключили ученые.

Чтобы связать дефицит витамина К с патологией COVID-19, нужны дополнительные эксперименты, отметили специалисты. Также исследования позволят определить, сможет ли витамин К2 занять место в протоколах лечения этой инфекции. Важно оценить потенциальную роль витамина для предотвращения тяжелой формы болезни, считают авторы.

Налегать на салаты

Российские эксперты согласились с предложенной европейскими учеными теорией.

— Выводам авторов вполне можно верить, — заявил заведующий кафедрой фармакологии МГУ им. М. В. Ломоносова профессор Олег Медведев. — Отложения кальция в сосудах — одно из проявлений атеросклероза. Ведь там, где образовались эти отложения, сосуды теряют способность расширяться и проводить больше крови, когда организм в этом нуждается. И, конечно, чем больше кальция, тем хрупче становятся сосуды.

Два вида витамина содержатся в разных продуктах.

— К1 содержится в основном в зеленых овощах, и для лучшей усвояемости витамина их лучше употреблять с растительным маслом, — рассказал Олег Медведев. — К2 может продуцироваться микробиотой кишечника из К1, хотя ученые точно не знают, сколько его оттуда всасывается в кровь. К2 содержат продукты животного происхождения, в основном это жирные сыры, молоко и сливочное масло.

Примерно половина витамина К2 должна синтезироваться микрофлорой кишечника, добавила врач-диетолог, иммунолог-аллерголог Марина Аплетаева. Но это хрупкая структура, и, если возникают даже минимальные нарушения, которые человек может и не заметить, синтез может быть нарушен. Однако К1 организму получить из продуктов питания сложнее, как и все витамины, содержащиеся в зеленых овощах. Полезные вещества из еды животного происхождения усваиваются проще.

Наличие витамина К — только один из факторов, регулирующих свертываемость крови, отметил врач-диетолог Алексей Ковальков. Но если одно звено слабое, страдать будет и вся цепь, указал он.

— Дефицит любого витамина пагубно сказывается на здоровье, — добавил завкафедрой технологии переработки зерна, хлебопекарного, макаронного и кондитерского производств Московского государственного университета технологий и управления им. К. Г. Разумовского Игорь Никитин. — Недостаток витамина К проявляется в «хрупкости» сосудов. Рассуждения авторов работы о том, как это влияет на протекание COVID-19, довольно здравы и логичны. Но, конечно, только осложнением при коронавирусной инфекции последствия дефицита этого витамина не ограничиваются.

Усвояемость витамина К снижается с возрастом, при заболеваниях печени и кишечника, а также при приеме антибиотиков. Людям из группы риска стоит особо обратить внимание на богатые им продукты или даже принимать нутриент дополнительно.

Другие витамины тоже оказывают влияние на течение COVID-19.

В частности, ученые посчитали, что у пациентов старше 40 лет с достаточным уровнем витамина D вероятность смерти от инфекции более чем на 50% ниже, чем у пациентов с его дефицитом.

Применение витамина C позволяет снизить смертность от коронавируса на 68%. Его употребление способствует снижению количества тяжелых случаев коронавируса и, как следствие, летальных исходов. Кроме того, ежедневный прием витамина C позволяет уменьшить продолжительность пребывания на аппарате искусственной вентиляции легких. Как показали индийские ученые с помощью моделирования, В12 подавляет особый фермент в геноме SARS-CoV-2, отвечающий за копирование патогена. Теоретически это должно привести к снижению вирусной нагрузки.

Источник: Известия