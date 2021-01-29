Почему не общается с его сыном-священником, рассказала возлюбленная Золотухина

Валерий Золотухин умер в 2013 году на 72-м году жизни от рака головного мозга.

Возлюбленная покойного алтайского актера Валерия Золотухина Ирина Линдт в программе "Судьба человека" рассказала, почему перестала общаться с его сыном

Последняя любовь Валерия Золотухина Ирина Линдт также рассказала, что ей было все равно на штамп в паспорте, главными для нее были чувства

Возлюбленная покойного алтайского актера Валерия Золотухина Ирина Линдт в программе "Судьба человека" рассказала, почему перестала общаться с его сыном от первого брака Денисом.

Валерий Золотухин умер в 2013 году на 72-м году жизни от рака головного мозга. Актер на тот момент состоял в официальном браке с Тамарой Золотухиной. Но у него была любовница – актриса Ирина Линдт, которая в 2004 году родила от Золотухина сына Ивана.

От первого брака у Золотухина родился сын Денис, который впоследствии стал священником. С ним Линдт поддерживала теплые отношения – ему первому она сообщила о страшной болезни Валерия.

Однако после смерти Золотухина Ирина перестала общаться с Денисом, так как у нее не было особого повода с ним созваниваться.

"Я так и осталась одна после смерти Золотухина. Сын Ваня – главный мужчина в моей жизни", – сказала Ирина.

Валерий Золотухин родился в селе Быстрый Исток в Алтайском крае. С детства он мечтал стать актером, играл в театре, кино, имеет звание народного артиста РСФСР.

Источник: tolknews.ru