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Рассказали о разработке ракетного комплекса "Корнет" для ВДВ в "Ростехе"

10:30 29.01.2021 Фото: Министерство обороны РФ
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Комплекс "Корнет-Д1" разработан в Конструкторском бюро приборостроения (входит в "Высокоточные комплексы" корпорации "Ростех").

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СПТРК "Корнет-Д1"

"Ростех" завершает разработку новейшего авиадесантируемого самоходного противотанкового ракетного комплекса (СПТРК) "Корнет-Д1" на шасси боевой машины десанта БМД-4М для Воздушно-десантных войск (ВДВ),, рассказал РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.
В Минобороны ранее сообщали, что в Омском учебном центре ВДВ в декабре 2020 года был открыт набор на новые специальности. В частности, в центре будут готовить командиров расчетов комплексов нового поколения "Корнет".

"Речь идет о комплексе "Корнет-Д1". Это принципиально новый комплекс – от штатного, стоящего на вооружении комплекса "Корнет", в нем осталась только система управления ракетой в полете. "Корнет-Д1" для ВДВ размещается на шасси БМД-4М, что обеспечивает его авиадесантирование с помощью штатных средств, разработанных ранее для БМД-4М", - сказал Оздоев, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, сейчас комплекс проходит испытания
Оздоев пояснил, что для правильной эксплуатации нового комплекса нужно переобучить не только стрелков-наводчиков, но и командиров боевых машин и подразделений.
Боевая машина нового СПТРК оснащена двумя автоматизированными пусковыми установками, причем каждая из них имеет отдельный телетепловизионный прицел, что позволяет наводчику днем и ночью обстреливать сразу две цели, разнесенные по дальности, фронту и высоте. Установки также оснащены автоматом сопровождения, наводящим ракеты на цель без участия оператора. Кроме того, в боевой машине "Корнета-Д1" размещена полноценная выносная пусковая установка ПТРК, которая может использоваться параллельно.
Для "Корнета-Д1" разработаны ракеты с повышенной дальностью, способные поражать в том числе воздушные цели. "Дальность полета противотанковой ракеты с тандемной кумулятивной боевой частью увеличена до восьми километров, дальность полета ракеты с термобарической боевой частью до десяти километров. Ракета с термобарической боевой частью в своем составе имеет неконтактный датчик цели, который позволяет поражать малоскоростные воздушные цели", - отметил Оздоев.

Комплекс также получил машину командира взвода, оснащенную, кроме пусковых установок, средствами разведки и целеуказания. Командирский "Корнет-Д1" обеспечивает связь в режиме реального времени не только между боевыми машинами внутри подразделения, но и с командованием.
Индустриальный директор пояснил, что предыдущая версия самоходного противотанкового комплекса "Корнет", созданная на шасси БМП-3, имеет дальность стрельбы до пяти километров. Наведение ракет в этой версии выполняется в полуавтоматическом режиме через оптический прицел. Выносная пусковая установка размещена внутри машины поблочно и используется только в случае неработоспособности основной боевой машины.
Комплекс "Корнет-Д1" разработан в Конструкторском бюро приборостроения (входит в "Высокоточные комплексы" корпорации "Ростех"). Шасси БМД-4М выпускается "Курганмашзаводом" (также входит в "Высокоточные комплексы").

Источник: РИА Новости

вооружение оружие ракетный комплекс
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