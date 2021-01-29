Дворец с собственным пирсом за 65 миллионов рублей на берегу Обского моря выставили на продажу в Бердске

Коттедж расположен на территории 0,60 га в сосновом бору. На четвертом этаже — тренажерный зал, сауна, джакузи, хаммам.

Продается дворец в Бердске

27 января 2021 года в Бердске выставили на продажу небольшой дворец за 65 000 000 рублей — 4-этажный коттедж расположен на территории 0,60 га в сосновом бору на берегу Обского моря. Роскошный дом находится в 500 метрах от отеля-курорта «Морозово» и в 11 км от Бердского шоссе.

Кроме дворца на территории есть дом для охраны, баня на берегу моря, оборудованная зона отдыха а собственным пирсом и береговой линией с возможностью парковки яхт, катеров, водных мотоциклов. Ремонт в доме выполнен дорогими отделочными материалами, полностью мебелирован. Общая площадь коттеджа составляет около 500 кв. м.

На первом этаже расположен каминный зал с камином с живым огнем, спальня с панорамным остеклением и видом на сосновый бор и Бердский залив. На втором этаже гостиная с обеденной зоной, кухня, просторный холл.



Третий этаж занят спальнями и кабинетом. На четвертом — тренажерный зал, сауна, джакузи, хаммам. Коттедж располагается в естественном сосновом лесу на охраняемой территории и ждет новых хозяев.