29.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги

Предложил Путину ввести специальный налоговый режим для общепита Титов

11:00 29.01.2021 Фото: pixabay.com
0

По мнению уполномоченного, создать условия для роста компаний в сфере общепита, их последовательного перехода из категорий микро- и малого бизнеса в разряд средних и крупных компаний можно, изменив механизмы налогового регулирования.

% name% title
Титов предложил Путину ввести специальный налоговый режим для общепита

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил президенту России Владимиру Путину установить в сфере общественного питания специальный налоговый режим "УСН-общепит", рассказали РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.

"Борис Титов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением установить в сфере общественного питания специальный налоговый режим "УСН-общепит", - рассказали представители Титова. В письме президенту Титов отмечает, что с момента введения первых санитарных ограничений выручка предприятий отрасли в различные месяцы снижалась на 50% и более, по различным оценкам, закрылось 20% предприятий индустрии, и процесс продолжается на фоне снизившегося спроса.

"И до пандемии в отрасли общепита отмечались дисбалансы, связанные с применением различных налоговых режимов. Для предприятий, работающих в легальном поле и использующих общую систему налогообложения (то есть для растущих компаний малого и среднего размера), деятельность фактически является нерентабельной, что ограничивает возможности по масштабированию бизнеса и провоцирует схемы его дробления", - цитирует Титова пресс-служба.

По мнению уполномоченного, создать условия для роста компаний в сфере общепита, их последовательного перехода из категорий микро- и малого бизнеса в разряд средних и крупных компаний можно, изменив механизмы налогового регулирования. "В частности, речь идет о возможной отмене НДС для предприятий отрасли, либо его снижении до 10%. Основные продовольственные товары, которые закупают кафе и рестораны, облагаются НДС именно по ставке 10%", - напомнил Титов.
Кроме того, специально для общепита может быть создан специальный налоговый режим на основе упрощенной системы налогообложения (так называемый "УСН – общепит") с прогрессивной шкалой, предлагает омбудсмен. Для предприятий с годовой выручкой до 800 миллионов рублей предлагается сохранить действующие налоговые ставки в 6% и 15% (по базам "доходы" и "доходы минус расходы" соответственно), для предприятий с выручкой от 800 миллионов рублей до 2 миллиардов рублей - установить ставки в 8% и 20% соответственно, с увеличением допустимого количества сотрудников.
Реализация таких мер, по оценкам участников рынка, создаст условия для сохранения отрасли, привлечения в нее новых инвестиций, обеления рынка с повышением уровня декларируемой выручки, заключил Титов.

Источник: РИА Новости

налоги общепит столовая
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хорошая идея?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Больше миллиона рублей похитили мошенники у пенсионерки. Завели уголовное дело
11:30 29-01-2021
Больше миллиона рублей похитили мошенники у пенсионерки. Завели уголовное дело
"Даже у Карпович такого фото нет": Павел Прилучный нежно целует свою коллегу на новом фото в Instagram
11:20 29-01-2021
Вдова Бориса Грачевского: «Сын теперь все время целует его фотографии, скучает по папе»
11:16 29-01-2021
Вдова Бориса Грачевского: «Сын теперь все время целует его фотографии, скучает по папе»
Двойные похороны: устроил стрельбу и поножовщину на траурной церемонии неизвестный
11:15 29-01-2021
Двойные похороны: устроил стрельбу и поножовщину на траурной церемонии неизвестный
БердскДворец с собственным пирсом за 65 миллионов рублей на берегу Обского моря выставили на продажу в Бердске 1
11:03 29-01-2021
Дворец с собственным пирсом за 65 миллионов рублей на берегу Обского моря выставили на продажу в Бердске
БердскПризнайтесь в любви 14 февраля на сайте "Курьер. Среда. Бердск", влюбленные жители Бердска
11:01 29-01-2021
Признайтесь в любви 14 февраля на сайте
Предложил Путину ввести специальный налоговый режим для общепита Титов
11:00 29-01-2021
Предложил Путину ввести специальный налоговый режим для общепита Титов
БердскКомпания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
10:57 29-01-2021
Компания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
Как посадить огурцы на рассаду 2021? Зозуля, апрельские, китайские когда, как и какой сорт сажать
10:50 29-01-2021
Как посадить огурцы на рассаду 2021? Зозуля, апрельские, китайские когда, как и какой сорт сажать
В Дании признали Россию сверхдержавой 1
10:45 29-01-2021
В Дании признали Россию сверхдержавой