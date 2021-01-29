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В Дании признали Россию сверхдержавой

10:45 29.01.2021 Фото: pixabay.com
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Остается Россия сверхдержавой и благодаря ядерному арсеналу, отмечает бывший министр.

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В Дании признали, что Россия вновь стала сверхдержавой

России при президенте Владимире Путине удалось вернуть себе статус военной сверхдержавы. Такое в мнение в статье для издания Berlingske высказал бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен.
В первую очередь он отметил обновленные и хорошо обученные сухопутные силы, показавшие свою эффективность в Сирии. Также Эллеманн-Йенсен высоко оценил модернизацию военно-воздушных сил и, в частности, системы противовоздушной обороны.

Остается Россия сверхдержавой и благодаря ядерному арсеналу, отмечает бывший министр.

Однако, подчеркивает автор статьи, есть в российском ВПК и слабые места, однако они компенсируются мощью в других областях. В качестве примера Эллеманн-Йенсен привел военно-морские силы, которые не подходят для крупных операций в мировом океане, при этом подводные лодки, по его словам, современны и хорошо вооружены.

дания санкции сверхдержава
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От редакции

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Аноним, 29 января 2021 11:19
НВР:
с данией согласен,только мне от этого что? доходы в россии в долларовом эквиваленте сравнялись с украинскими. Наверное сверхдержава и Украина

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