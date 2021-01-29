Больше миллиона рублей похитили мошенники у пенсионерки. Завели уголовное дело

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Жительница Барнаула выполнила рекомендации незнакомцев и перечислила сбережения на неизвестные счета, которые оказались номерами сотовых телефонов.

В дежурную часть от 61-летней жительницы краевой столицы поступило заявление о том, что неизвестные путем обмана похитили у нее 1 239 000 рублей.

По предварительным данным, жительнице Барнаула позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что неизвестные пытаются снять денежные средства с ее банковской карты, а также сказал, что для сохранения сбережений передаст ее контакты сотруднику правоохранительных органов, который свяжется с ней.

Позже потерпевшей действительно позвонил человек, который порекомендовал, как обезопасить сбережения, после этих советов горожанка перевела денежные средства на указанные неизвестными счета, которые, судя по всему, оказались номерами сотовых телефонов мошенников.

Сотрудники УМВД России по городу Барнаулу проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к хищению крупной денежной суммы путем обмана.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Сотрудники полиции призывают проявлять бдительность: если вам позвонили неизвестные и сообщили о каких-либо подозрительных финансовых операциях на счете, положите трубку и самостоятельно перезвоните на горячую линию банка или обратитесь в ближайший офис.