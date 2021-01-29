Продлить жизнь свалки на 50 лет может сортировочная линия за 100 млн рублей в Бердске

Пока же жизнь мусорной свалки рассчитана на 16 лет. Покупка оборудования находится на стадии обсуждения.

На мусорную свалку привозят отходы не только бердчане

Перспективу развития полигона ТБО обсудили депутаты на комитете по промышленности в Бердске.

-Какая перспектива на этот год, что мы хотим от этого полигона, на что мы рассчитываем? - задал вопрос депутат Владимир Захаров.

Владимир Захаров вспомнил, что на последней сессии бердского горсовета депутатов Некрасов заявил, что этому полигону осталось жить полгода — он себя исчерпал. Но оказывается, что полигон может спокойно существовать еще 16 лет, а если поработать над сортировкой, то он может жить и все 50 лет, подчеркнул Владимир Юрьевич. В этом направлении какие мысли?

По словам вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, этот вопрос уже обсуждался. Связывались с двумя заводами в Челябинске и Новокузнецке. В Челябинске — качественное, но дорогое оборудование, около 100 млн рублей. Сортировка стоит следующим вопросом на полигоне ТБО, отметил вице-мэр.

Полигон работает в обычном порядке, существующая техника работает, чего не хватает, арендуют.

-На полигоне полным-полно вопросов, на самом деле. Мы их решаем ежедневно. Экологические вопросы. Там нахождение поселка Вега, наличие санитарной зоны. Есть над чем работать. Полигон нужно полностью огородить, - рассказал замглавы.

В планах на 2021 год стоит ограждение мусорной свалки и другие задачи. Депутаты попросили подготовить на заседание следующего комитета подробный план деятельности предприятия в этом году.

Депутат Захаров сослался на слова общественного эколога Вячеслава Власова, который на депутатском комитете заявил, что полигон сделал большой шаг вперед.

Сотрудники спецавтохозяйства подготовили для депутатов раскладку поступления отходов. Депутата Владимира Захарова заинтересовала следующая цифра — 32% из Новосибирска. Оказалось, что отходы привозят новосибирский стрелочный завод и Сибэко.

Большая часть отходов, примерно 60%, поступают на полигон ТБО от производств.

Технолог полигона ТБО Александр Сосницкий рассказал, что за последнее время у них применяются новые технологии. Вводится своевременная отсыпка — сделали скат до самой земли.

-Когда я приступал к работе, прошелся по полигону. Было 18 возгораний на всей территории. Сейчас мы их сразу пресекаем. Обход я делаю два раза в неделю. Росприроднадзор и прокуратура нас проверяли месяц. Два замечания только у нас — нет ограждения и обваловки полигона, - отметил Александр Викторович.

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