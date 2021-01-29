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Двойные похороны: устроил стрельбу и поножовщину на траурной церемонии неизвестный

11:15 29.01.2021 Фото: Global Look Press
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Мужчина, стрелявший в людей, скрылся, ведутся его розыски.

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Следственные органы Анапы возбудили уголовное дело по статье "Убийство"

По предварительным данным, в Краснодарском крае вечером, 28 января похороны омрачилась кровавой разборкой между участниками траурной церемонии. На хуторе Заря, неизвестный открыл стрельбу, сообщают "Вести. Дежурная часть".

В результате нападения 34-летний мужчина погиб на месте, еще трое, получили огнестрельные ранения средней тяжести и были госпитализированы.

Следственные органы Анапы возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Обстоятельства трагического происшествия выясняются. Мужчина, стрелявший в людей, скрылся, ведутся его розыски.

По неподтвержденным данным, пострадавшие тоже были вооружены, а причиной конфликта стала бытовая ссора.

Источник: ВЕСТИ

застрелил похороны. стрельба
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