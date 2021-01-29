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Как отличить коронавирус от других ОРВИ, объяснил инфекционист

12:30 29.01.2021 Фото: pixabay.com
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Кроме того, люди с повышенной тревожностью склонны думать, что они заразились ковидом. Они могут ощущать симптомы коронавирусной инфекции, хотя при этом совершенно здоровы.

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Инфекционист объяснил, как отличить коронавирус от других ОРВИ
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Как отличить коронавирус от других ОРВИ, объяснил инфекционистДефицит этого витамина может приводить к тяжелому COVID-19Ещё 1268 новостей

Он напомнил, что при ковиде чаще всего поражаются носовая полость и лёгкие.
Врач-инфекционист Сергей Вознесенский заявил, что острые респираторные вирусные инфекции имеют ряд общих симптомов, при появлении которых не следует сразу подозревать у себя коронавирусную инфекцию. В беседе с радио Sputnik он отметил, что для определённого ОРВИ характерно поражение какого-то одного отдела дыхательной системы. Как утверждает медик, именно при коронавирусе чаще всего поражаются носовая полость и лёгкие.

— Тем не менее и боль в горле, и першение, и кашель при поражении гортани, трахеи тоже могут встречаться, — поведал инфекционист.

По словам Вознесенского, второй синдром, который бывает при ОРВИ, — интоксикационный. Он уточнил, что головная боль, ломота в теле, повышение температуры могут наблюдаться при любой инфекции. При коронавирусе проявления интоксикационного синдрома будут почти такими же. Поэтому, как подчеркнул специалист, необходимы лабораторные исследования.

Кроме того, люди с повышенной тревожностью склонны думать, что они заразились ковидом. Они могут ощущать симптомы коронавирусной инфекции, хотя при этом совершенно здоровы.

COVID-19 коронавирус пандемия
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