Как отличить коронавирус от других ОРВИ, объяснил инфекционист

Кроме того, люди с повышенной тревожностью склонны думать, что они заразились ковидом. Они могут ощущать симптомы коронавирусной инфекции, хотя при этом совершенно здоровы.

Инфекционист объяснил, как отличить коронавирус от других ОРВИ

Он напомнил, что при ковиде чаще всего поражаются носовая полость и лёгкие.

Врач-инфекционист Сергей Вознесенский заявил, что острые респираторные вирусные инфекции имеют ряд общих симптомов, при появлении которых не следует сразу подозревать у себя коронавирусную инфекцию. В беседе с радио Sputnik он отметил, что для определённого ОРВИ характерно поражение какого-то одного отдела дыхательной системы. Как утверждает медик, именно при коронавирусе чаще всего поражаются носовая полость и лёгкие.

— Тем не менее и боль в горле, и першение, и кашель при поражении гортани, трахеи тоже могут встречаться, — поведал инфекционист.

По словам Вознесенского, второй синдром, который бывает при ОРВИ, — интоксикационный. Он уточнил, что головная боль, ломота в теле, повышение температуры могут наблюдаться при любой инфекции. При коронавирусе проявления интоксикационного синдрома будут почти такими же. Поэтому, как подчеркнул специалист, необходимы лабораторные исследования.

Кроме того, люди с повышенной тревожностью склонны думать, что они заразились ковидом. Они могут ощущать симптомы коронавирусной инфекции, хотя при этом совершенно здоровы.