Как отличить коронавирус от других ОРВИ, объяснил инфекционист

Он напомнил, что при ковиде чаще всего поражаются носовая полость и лёгкие.
Врач-инфекционист Сергей Вознесенский заявил, что острые респираторные вирусные инфекции имеют ряд общих симптомов, при появлении которых не следует сразу подозревать у себя коронавирусную инфекцию. В беседе с радио Sputnik он отметил, что для определённого ОРВИ характерно поражение какого-то одного отдела дыхательной системы. Как утверждает медик, именно при коронавирусе чаще всего поражаются носовая полость и лёгкие.
— Тем не менее и боль в горле, и першение, и кашель при поражении гортани, трахеи тоже могут встречаться, — поведал инфекционист.
По словам Вознесенского, второй синдром, который бывает при ОРВИ, — интоксикационный. Он уточнил, что головная боль, ломота в теле, повышение температуры могут наблюдаться при любой инфекции. При коронавирусе проявления интоксикационного синдрома будут почти такими же. Поэтому, как подчеркнул специалист, необходимы лабораторные исследования.
Кроме того, люди с повышенной тревожностью склонны думать, что они заразились ковидом. Они могут ощущать симптомы коронавирусной инфекции, хотя при этом совершенно здоровы.