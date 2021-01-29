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"Это небо и земля": Попала в детскую горбольницу №3 Новосибирска с новорожденным после коронавируса мама из Бердска. Сравниваем инфекционки ЦГБ и Мочище

12:14 29.01.2021, Алина Бурова Фото: 2 ГИС от Flamp
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Как утверждает бердчанка, каждый день в мочищенской больнице проводится обход администрацией с целью контроля качества обслуживания. Практически в каждой палате есть удобства. Медсестры и врач всегда идут на контакт при малейшем вопросе.

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В детской больнице №3 хорошие палаты для детей с инфекционными заболеваниями

Мамочки Бердска недовольны тем, что детское инфекционное отделение в ЦГБ Бердска закрыто. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" детское инфекционное отделение на ул. Ушакова, 7 закрыли в Бердске. Теперь детей с инфекционными заболеваниями отправляют лечиться в детскую городскую клиническую больницу №3 на ул. Охотской Мочище Новосибирска.

О трате времени на поездку и транспортировке детей заговорили и сами сотрудники детского инфекционного отделения. Они поддержали матерей и детей.

- Везти ребенка в Мочище около 1,5 часов. Вдруг у кого-то что-то острое случится? Бывает же, что и в тяжелом состоянии детей сюда привозят. Ребенка в Мочище могут просто не довезти,- высказались одна из сотрудниц ЦГБ Бердска Ирина (имя изменено - прим. ред.)

- Считаю, что нужно иметь детское инфекционное отделение в Бердске, когда родители знают, что их ребенок находится рядом, могут его попроведовать, что-то принести. Созвониться тоже намного проще. В отделение Новосибирска даже дозвониться очень сложно, не говоря о том, чтобы ребенку что-то передать. Я не согласна. Мы достойны иметь свое отделение. Оно не заслуживает закрытия и необходимо городу в ближайшем будущем. У нас город, а не какое-то село,- рассказала врач Зинаида(имя изменено - прим. ред.), вчера,28 января.

Об условиях  в детской городской клинической больнице №3 рассказала бердчанка Наталья (имя изменено - прим. ред.). Женщину перевели после родов в Мочище Новосибирска из-за бессимптомного течения коронавируса. Она находится с новорожденным малышом там до сих пор. Условиями в больнице бердчанка довольна и даже отмечает, что качество обслуживания здесь лучше, чем в ее родном городе.

- Так получилось, что при идеальной беременности в самом конце я бессимптомно переболела коронавирусом, пришлось рожать в ковидном роддоме Академгородка. После родов сразу забрали ребёнка и потом перевели на 14 дней в Мочище под наблюдение. В Мочище очень хорошие условия: ремонт нормальный. Практически в каждой палате есть душевая и унитаз. Либо удобства есть на 2 бокса общие. Все виды УЗИ, рентген тут же в детской больнице выполняют. Хорошее учреждение! Каждый день заходит администрация больницы и проводит обход по палатам с целью контроля качества обслуживания. Также нам выдают анкету, в которой мы указываем чем довольны и недовольны. В бердских больницах вообще такого нет. Я 2 года назад как-то лежала с сыном в инфекционке. Это "небо и земля". Конечно, жалко что детское инфекционное отделение  закрывают в Бердске. Все равно оно необходимо. Первую помощь в любом случае нужно оказывать. Если ребенок не в тяжелом состоянии, его можно транспортировать и в Мочище. Думаю, что в Мочище условия для ребенка будут лучше. Но это только при таком раскладе, что ребенок может быть готовым к транспортировке. В любом случае считаю, что не нужно переживать мамам по поводу отсутствия опыта у сотрудников или отсутствия ремонта в Мочище. Тут намного лучше. Бердская медицина должна равняться. Но, я думаю, проблема в разном финансировании, отсюда и различие в оснащении больницы: качественный хороший ремонт, администрация бережёт свою репутацию, заходя в каждую палату утром и спрашивая, как дела у того или иного пациента. Медсестры и врачи всегда идут на контакт при малейшем вопросе. Единственный минус в том, что далеко от Бердска. Я ехала на такси 1,5 часа,- рассказала бердчанка сегодня, 29 января.

Напомним, что в связи с закрытием детской инфекционной больницы, неравнодушные жители хотят выйти на пикет. Дата проведения пикетирования пока не известна. Детское инфекционное отделение на ул. Ушакова, 7 работает до 1 февраля.

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От редакции

Детям в Мочище будет лучше?

Аноним, 29 января 2021 12:23
Бердск -это клоака.Все что хорошее тут есть это лес и речка.
Аноним, 29 января 2021 12:37
Это что за посыл? -мамочки везите всех малышей в Мочище! Или -какое безобразие творится в Бердске.
Только вы ещё и учтите то, что везя ребёнка за тридевять земель, повышается нагрузка на скорую, дополнительная бригада не появится из пустоты и не заменит ту, что катается по городу.

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