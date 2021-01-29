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Возобновляет полеты еще в две страны Россия

12:15 29.01.2021 Фото: pixabay.com
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С 27 января РФ возобновила авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром.

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Россия возобновляет полеты еще в две страны

С 8 февраля Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром. Об этом заявили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

«С учетом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 8 февраля 2021 года с Грецией и Сингапуром», — цитирует сообщение РИА «Новости». Отмечается, что рейс Москва-Афины будет совершаться два раза в неделю, Москва-Сингапур — три раза в неделю.

С 27 января РФ возобновила авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин высказал мнение, что в апреле — мае, когда начнется туристический сезон, страна может возобновить полеты в страны, которые омывает Средиземное море, а также в Таиланд. При этом Россия продлила до 1 февраля приостановку авиасообщения с Великобританией, чтобы не допустить проникновения британского штамма, передает «Национальная служба новостей».

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