Россия играет одну из значимых ролей в деле урегулирования ливийского кризиса, выступая посредником и стараясь поддерживать отношения со всеми сторонами конфликта.

Times: американцы похитили в Ливии "Панцирь-С1"

Британская газета Times пишет, что в прошлом году на поле боя в Ливии захватили российский самоходный зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С1", купленный ОАЭ. Затем его якобы секретно доставили на американскую авиабазу в Германии.

Как пишет издание, инцидент произошел в июне 2020 года, когда силы главы Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара участвовали в битве за Триполи. ЗРК взяли после захвата авиабазы во время контратаки — однако газета не уточняет, кто именно это сделал.

По информации Times, в аэропорт Зувара для транспортировки комплекса на авиабазу Рамштайн в Германии прибыл спецотряд на американском военно-транспортном самолете C-17 Globemaster. "Панцирь-С1" у России якобы купили Объединенные Арабские Эмираты, а затем его направили в Ливию для поддержки сил, верных Хафтару.



В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА — Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что усилия в Ливии необходимо направить на восстановление суверенитета и государственности страны.

Россия играет одну из значимых ролей в деле урегулирования ливийского кризиса, выступая посредником и стараясь поддерживать отношения со всеми сторонами конфликта. Замглавы МИД Михаил Богданов заявлял, что Москва будет побуждать всех внешних игроков содействовать урегулированию в Ливии — военного решения там нет.