Похищенный США российский комплекс "Панцирь" содержал обманную электронику

Британская газета Times пишет, что в прошлом году на поле боя в Ливии захватили российский самоходный зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С1", купленный ОАЭ. Затем его якобы секретно доставили на американскую авиабазу в Германии.
Как пишет издание, инцидент произошел в июне 2020 года, когда силы главы Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара участвовали в битве за Триполи. ЗРК взяли после захвата авиабазы во время контратаки — однако газета не уточняет, кто именно это сделал.
По информации Times, в аэропорт Зувара для транспортировки комплекса на авиабазу Рамштайн в Германии прибыл спецотряд на американском военно-транспортном самолете C-17 Globemaster. "Панцирь-С1" у России якобы купили Объединенные Арабские Эмираты, а затем его направили в Ливию для поддержки сил, верных Хафтару.
Россия играет одну из значимых ролей в деле урегулирования ливийского кризиса, выступая посредником и стараясь поддерживать отношения со всеми сторонами конфликта. Замглавы МИД Михаил Богданов заявлял, что Москва будет побуждать всех внешних игроков содействовать урегулированию в Ливии — военного решения там нет.