Объяснили обнаружение признаков жизни на Венере в РАН

В РАН объяснили обнаружение признаков жизни на Венере

Российские ученые, проанализировавшие данные зарубежных коллег о наличии в атмосфере Венеры возможного признака жизни - фосфина, пришли к выводу, что его спутали с сернистым газом, рассказал РИА Новости заместитель директора Института космических исследований РАН Олег Кораблев.

В сентябре 2020 года стало известно, что британские и американские ученые обнаружили в атмосфере Венеры фосфин - бесцветный ядовитый газ, который может иметь биологическое происхождение. На Земле его выделяют некоторые бактерии в процессе жизнедеятельности. В октябре научная публикация об этом была удалена с сайта комплекса радиотелескопов ALMA в Чили для перепроверки данных после обнаружения ошибки. В конце января ученые из Вашингтонского университета подтвердили, что их коллеги спутали фосфин с сернистым газом.

По словам Кораблева, таких опровергающих наличие фосфина статей было уже несколько. В частности, нидерландские ученые сообщили, что при обработке данных с комплекса ALMA использовалась неправильная версия программного обеспечения, поэтому наблюдения нельзя считать статистически достоверными. Он отметил, что российские ученые при первом анализе данных зарубежных коллег также посчитали, что фосфин может присутствовать в атмосфере Венеры.

"Но потом более внимательно подставили модель атмосферы, в соответствии с общепринятыми представлениями о Венере, вертикальный ее разрез, и, в общем, у нас сходное впечатление, что кроме диоксида серы в этом районе ничего не нужно для того, чтобы объяснить эти данные", - сказал он.

Ученый добавил, что этот вопрос нуждается в дополнительных исследованиях, поэтому предлагаемую российскую программу исследования Венеры не нужно менять.

"Атмосфера, особенно такая сложная, как на Венере, богатая, таит кучу загадок. И вот эти мелкие газы в следовых количествах в атмосфере могут давать информацию совершенно о разных свойствах планеты. Это, наоборот, очень хороший пример того, что надо нам исследовать Венеру дальше, использовать более чувствительные методы", - пояснил он.

Российская программа исследования Венеры включает три миссии. Первая - "Венера-Д" с запуском в ноябре 2029 года нацелена на изучение поверхности, атмосферы, внутреннего строения и окружающей плазмы Венеры. Задачей второй миссии, которая отправится в июне 2031 года, является продолжение исследования атмосферы планеты, третья, которая стартует в июне 2034 года, должна доставить на Землю образцы атмосферы, аэрозолей и, возможно, грунта с Венеры.

Кроме того, программу могут дополнить срочной отправкой в 2027 году станции для изучения возможных признаков жизни в атмосфере Венеры.

Источник: РИА Новости