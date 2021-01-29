29.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Вдова Бориса Грачевского: «Сын теперь все время целует его фотографии, скучает по папе»

11:16 29.01.2021 Фото: Legion-Media
0

Пока Екатерина не смирилась с мыслью о смерти любимого мужчины.

% name% title
Также вдова Грачевского подчеркнула, что сделает все возможное для сохранения «Ералаша»

Екатерина Белоцерковская дала большое интервью, рассказав о последних днях жизни Бориса Грачевского. Женщина уверена, что на ее долю выпало большое счастье, ведь она познала настоящую любовь.

Борис Грачевский ушел из жизни 14 января 2021 года. Последние несколько недель режиссер боролся с COVID-19. Болезнь то отступала, то проявлялась с новой силой, и в итоге организм просто не выдержал такого испытания на прочность. Смерть Грачевского тяжело переживали и его друзья, и поклонники, но сложнее всего пришлось супруге звезды Екатерине Белоцерковской.

«Я даже не думала, что подобное может произойти. Я верила, что он справится, выкарабкается, но не случилось. У нас была огромная любовь. Я пережила с ним за семь лет столько такого, чего люди не переживают за всю жизнь. Желаю, чтобы у любого человека был хотя бы один такой счастливый день», — поделилась эмоциями Екатерина в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Как оказалось, Екатерина просила Грачевского поехать в больницу сразу же после того, как ему поставили диагноз коронавирус. Однако руководитель «Ералаша» верил, что сможет справиться с недугом самостоятельно. Лишь когда у Бориса Юрьевича обнаружили 75% поражения легких, он согласился на госпитализацию.
«Я звонила в больницу каждый час, но никаких изменений в состоянии не было. В тот день 14 января я уложила сына и тут чувствую, что сердце сильно кольнуло. Тут же сын внезапно закричал «папа». Я подбежала к ребенку, успокоила его, а следом раздался телефонный звонок. Я боялась снять трубку, поскольку понимала, зачем они звонят. Честное слово, если бы не сын, меня бы тоже уже не было. Филипп очень скучает по папе. Теперь он все время целует его фотографии», — рассказала Белоцерковская.

Пока Екатерина не смирилась с мыслью о смерти любимого мужчины. Чтобы хоть как-то заглушить боль, он стала еще больше времени проводить с ребенком. «Я верю, что у нас с Филиппом все будет хорошо. Когда я еще была беременна, мы делали генетический тест. Он показал, что у Филиппа 80% генов от отца и только 20% от меня. Так что Боря на 80% остался со мной», — заключила женщина.

Также вдова Грачевского подчеркнула, что сделает все возможное для сохранения «Ералаша». По мнению Белоцерковской, киножурнал является главным наследием Бориса Юрьевича, и он должен выходить и дальше в память о нем.

Источник: starhit.ru

вдова ералаш режиссер Борис Грачевский Екатерина Белоцерковская
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Больше миллиона рублей похитили мошенники у пенсионерки. Завели уголовное дело
11:30 29-01-2021
Больше миллиона рублей похитили мошенники у пенсионерки. Завели уголовное дело
"Даже у Карпович такого фото нет": Павел Прилучный нежно целует свою коллегу на новом фото в Instagram
11:20 29-01-2021
Вдова Бориса Грачевского: «Сын теперь все время целует его фотографии, скучает по папе»
11:16 29-01-2021
Вдова Бориса Грачевского: «Сын теперь все время целует его фотографии, скучает по папе»
Двойные похороны: устроил стрельбу и поножовщину на траурной церемонии неизвестный
11:15 29-01-2021
Двойные похороны: устроил стрельбу и поножовщину на траурной церемонии неизвестный
БердскДворец с собственным пирсом за 65 миллионов рублей на берегу Обского моря выставили на продажу в Бердске 1
11:03 29-01-2021
Дворец с собственным пирсом за 65 миллионов рублей на берегу Обского моря выставили на продажу в Бердске
БердскПризнайтесь в любви 14 февраля на сайте "Курьер. Среда. Бердск", влюбленные жители Бердска
11:01 29-01-2021
Признайтесь в любви 14 февраля на сайте
Предложил Путину ввести специальный налоговый режим для общепита Титов
11:00 29-01-2021
Предложил Путину ввести специальный налоговый режим для общепита Титов
БердскКомпания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
10:57 29-01-2021
Компания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
Как посадить огурцы на рассаду 2021? Зозуля, апрельские, китайские когда, как и какой сорт сажать
10:50 29-01-2021
Как посадить огурцы на рассаду 2021? Зозуля, апрельские, китайские когда, как и какой сорт сажать
В Дании признали Россию сверхдержавой 1
10:45 29-01-2021
В Дании признали Россию сверхдержавой