Вдова Бориса Грачевского: «Сын теперь все время целует его фотографии, скучает по папе»

Также вдова Грачевского подчеркнула, что сделает все возможное для сохранения «Ералаша»

Екатерина Белоцерковская дала большое интервью, рассказав о последних днях жизни Бориса Грачевского. Женщина уверена, что на ее долю выпало большое счастье, ведь она познала настоящую любовь.

Борис Грачевский ушел из жизни 14 января 2021 года. Последние несколько недель режиссер боролся с COVID-19. Болезнь то отступала, то проявлялась с новой силой, и в итоге организм просто не выдержал такого испытания на прочность. Смерть Грачевского тяжело переживали и его друзья, и поклонники, но сложнее всего пришлось супруге звезды Екатерине Белоцерковской.

«Я даже не думала, что подобное может произойти. Я верила, что он справится, выкарабкается, но не случилось. У нас была огромная любовь. Я пережила с ним за семь лет столько такого, чего люди не переживают за всю жизнь. Желаю, чтобы у любого человека был хотя бы один такой счастливый день», — поделилась эмоциями Екатерина в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Как оказалось, Екатерина просила Грачевского поехать в больницу сразу же после того, как ему поставили диагноз коронавирус. Однако руководитель «Ералаша» верил, что сможет справиться с недугом самостоятельно. Лишь когда у Бориса Юрьевича обнаружили 75% поражения легких, он согласился на госпитализацию.

«Я звонила в больницу каждый час, но никаких изменений в состоянии не было. В тот день 14 января я уложила сына и тут чувствую, что сердце сильно кольнуло. Тут же сын внезапно закричал «папа». Я подбежала к ребенку, успокоила его, а следом раздался телефонный звонок. Я боялась снять трубку, поскольку понимала, зачем они звонят. Честное слово, если бы не сын, меня бы тоже уже не было. Филипп очень скучает по папе. Теперь он все время целует его фотографии», — рассказала Белоцерковская.

Пока Екатерина не смирилась с мыслью о смерти любимого мужчины. Чтобы хоть как-то заглушить боль, он стала еще больше времени проводить с ребенком. «Я верю, что у нас с Филиппом все будет хорошо. Когда я еще была беременна, мы делали генетический тест. Он показал, что у Филиппа 80% генов от отца и только 20% от меня. Так что Боря на 80% остался со мной», — заключила женщина.

Также вдова Грачевского подчеркнула, что сделает все возможное для сохранения «Ералаша». По мнению Белоцерковской, киножурнал является главным наследием Бориса Юрьевича, и он должен выходить и дальше в память о нем.

Источник: starhit.ru