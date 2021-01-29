В сети появились редкие кадры супруги Валерия Леонтьева

Композитор Игорь Крутой в своем Instagram опубликовал видеозапись, где видно супругу артиста Валерия Леонтьева Людмилу Исакович, которая избегает публичности. Крутой рассказал, что певец с женой навестили его в Майами.

"Замечательный день — к нам в гости приехали мама с Аллочкой и Валерик Леонтьев с Люсей. Часа три просидели в ресторане с видом на яхт-клуб, ели, пили, вспоминали, смеялись", — написал композитор под видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Игорь Крутой (@igorkrutoy65)

На кадрах Исакович видно всего несколько секунд. Узнать ее можно только по светлым коротким волосам и крупным татуировкам. Леонтьев и Исакович вместе с 1972 года, женаты с 1998 года.