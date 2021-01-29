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Вернут ли индексацию пенсий работающим пенсионерам после 1 февраля 2021: Сумма повышения выплат и дата заявления Путина

11:47 29.01.2021, Анастасия Солодкова Фото: pexels.com
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Пока Кремль ждет предложений от правительства, в Госдуму поступил законопроект об индексации пенсий тем, кто продолжает трудиться на заслуженном отдыхе. Есть несколько вариантов устранения социальной несправедливости. Последнее слово остается за президентом.

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Работающие на пенсии россияне ждут увеличения пенсионных выплат

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 января рассказал о том, как продвигается вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров. Он отметил, что глава государства Владимир Путин на данный момент не получил информации по этой теме, вопрос еще находится на обсуждении в правительстве, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

- Это тема для интенсивной дискуссии, но в данном случае никаких позиций пока не сформулировано, — добавил Песков.

Законопроект о возобновлении индексации пенсий тем, кто продолжает трудиться после ухода на заслуженный отдых, внесли в Госдуму 22 января. Инициаторами повышения пенсий работающим снова стала «Справедливая Россия». Партия предлагает три варианта индексации: отдать пенсионерам накопившиеся с 2016 года долги (с этого времени ежегодная индексация работающим пенсионерам заморожена), уравнять работающих с неработающими и начать индексировать пенсии ущемленным в этом со следующего периода — с 2022 года.

Путин согласен

Президент Путин еще в конце 2020 года поддержал идею повышения пенсий работающим, но назвал условие для возврата индексации. По его словам, это станет возможным при наличии бюджетного обеспечения. Глава государства напомнил, что во времена СССР работающим пенсионерам вообще не платили пенсии. Однако он согласился, что в условиях пандемии и падения доходов вопрос индексации важен. По его словам, работающие пенсионеры заслуживают индексации, и в Кремле об этом думают.

Путин полагает, что в России можно выделить отдельные категории пенсионеров, которые смогут рассчитывать на дополнительную поддержку со стороны государства:
- Это люди, у которых не такие большие доходы. Люди, которые работают на таких позициях, на которые другие не очень-то и стремятся.

Он добавил, что, в целом, в 2021 году индексация пенсионерам запланирована на уровне выше инфляции (она составит 4-4,1%). Индексация неработающим пенсионерам уже проведена на 6,3%. По данным Пенсионного фонда, в среднем пенсия неработающих пенсионеров в январе 2021 года выросла на 1039 рублей и сейчас она составляет порядка 16 500 рублей. В то же время средняя пенсия работающих — примерно 14 500 рублей.

В начале января 2020 года президент поручил правительству проработать вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров и представит ему доклад на эту тему до 1 февраля. До часа Х осталось буквально три дня. Поэтому со дня на день стоит ждать заявления Владимир Путина на эту тему. Не исключено, что уже в следующий понедельник, 1 февраля, президент обрадует тех пенсионеров, которые продолжают работать, повышением пенсий. А таких в России, по официальным данным, около 9,3 млн человек.

Сколько стоит индексация

Эксперты полагают, что на это потребуется меньше денег, чем рассчитывают. При возобновлении индексации часть работников перестанет скрывать свою занятость. Поэтому вырастут потенциальные выплаты, от них будут поступать взносы, что скажется на доходах ПФР. В итоге чистые дополнительные расходы на повышенные выплаты работающим составят около 200 млрд в год. Называют суммы от 150 до 240 млрд, а также 1 трлн рублей - в случае самого "дорогого" варианта с отдачей долгов за 5 лет.

Частично компенсировать дополнительные расходы можно за счет финансового эффекта от повышения пенсионного возраста. По некоторым данным, в 2020 году бюджет «сэкономил» на пенсионной реформе порядка 21,5 млрд рублей. В 2021-м прогнозируют эффект уже в 50–70 млрд рублей.

Более того, аналитики уже называют конкретные суммы увеличения пенсий работающим пенсионерам. В среднем накопленная недоиндексация пенсий за годы ее заморозки (с 1 января 2016 года) у каждого работающего пенсионера составляет примерно 3-3,5 тыс. рублей. И если начнется индексация, то пенсия может вырасти примерно на эту сумму.

В борьбе за электорат и социальную справедливость

В Госдуме полагают, что закон об индексации работающим примут непременно и, скорее всего, уже в ближайшее время. Во-первых, потому что инициативу поддержал сам президент. Во-вторых, потому что в сентябре 2021-го состоятся выборы в нижнюю палату парламента. Понятно, что основной голосующий электорат — это активные пенсионеры, которых нужно «взбодрить» демонстрацией заботы о них, устранением социальной несправедливости. Думцы объявили вопрос индексации приоритетным.

- Перед нами приоритетно стоит задача окончательно решить вопрос, связанный с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Во-первых, несколько законопроектов есть в Государственной думе. Есть проект обращения в правительство. Есть поручение президента до 1 февраля дать свои предложения. Поэтому мы надеемся, что все-таки вопрос в той или степени будет с места сдвинут, - завил представитель «СР» в Госдуме Ярослав Нилов, отметив без подробностей, что вопросом возвращения прибавки для работающих сейчас заняты и в правительстве РФ.

- Мы свои предложения сдавали по этому поводу правительству. Сейчас рассчитываем, что на наши предложения поступит ответ. Разумеется, мы эту тему обсуждали и с Пенсионным фондом, и с Министерством труда. Посмотрим, какой ответ дадут коллеги в связи с поручением президента, - комментировал инициативу «Единой России» Андрей Исаев.

По его словам, инициативы единороссов включают как одновременное восстановление индексации для всех категорий работающих пенсионеров, так и поэтапный сценарий:
- В случае невозможности реализовать самый лучший вариант, у нас были и компромиссные предложения.

Другое дело, какой из вариантов, предложенных «Справедливой Россией», другими думскими фракциями, Минтрудом, ляжет в основу закона об индексации пенсий работающим пенсионерам. Но то, что пенсии им повысят, - вопрос практически решенный. Дана команда с самого верху.

Напомним, что согласно внесенным в Конституцию поправкам, индексация пенсий должна проводиться не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом. При этом в основном законе не уточняется, касается ли указанная норма работающих пенсионеров.

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