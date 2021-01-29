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Продан за рекордные $92 млн один из последних портретов Боттичелли

14:15 29.01.2021 Фото: AFP/TIMOTHY A. CLARY
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Считается, что портрет был написан в конце 1470-х или начале 1480-х годов.

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Один из последних портретов Боттичелли продан за 92 миллиона долларов

Один из последних портретов Сандро Боттичелли, остававшихся в частных руках, продан в четверг на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордную сумму в 92,2 миллиона долларов после уплаты сборов. Аукционный дом объявил, что картина 15-го века "Молодой человек с круглым медальоном" стала самой дорогой работой художника эпохи Возрождения, когда-либо выставлявшейся на аукционе, и самой ценной работой старых мастеров, когда-либо проданных на Sotheby's, уточняет CNN.

Считается, что портрет был написан в конце 1470-х или начале 1480-х годов. В 1982 году его предыдущий владелец купил эту работу всего за 1,3 миллиона долларов в сегодняшних деньгах. На нем изображен неизвестный молодой человек, держащий маленькую круглую картину, известную как медальон. Сам медальон содержит миниатюрный портрет сиенского художника XIV века Бартоломео Булгарини, который Боттичелли включил в свою работу.

"Эта картина - не просто величайшая картина Боттичелли, но и одна из лучших картин эпохи Возрождения, находящихся в частной собственности", - сказал глава отдела живописи старых мастеров Sotheby's Кристофер Эпостл. Объявив эту работу "одним из самых значительных портретов любого периода, когда-либо появлявшимся на аукционах", Sotheby's первоначально оценил картину в более 80 миллионов долларов. Рекорд по продажам на аукционе удерживает "Стога сена" Клода Моне, за которую в 2019 году неизвестный покупатель отдал 110 миллионов долларов.

картина художник Сандро Боттичелли
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