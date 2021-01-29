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Хотели продать школьника на «Авито» за 10 рублей одноклассники

12:00 29.01.2021 Фото: pixabay.com
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Подростки совершили нарушение по статье "Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения персональных данных", однако полиция не стала возбуждать дело, так как дети не достигли возраста привлечения к административной ответственности.

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В Бурятии школьники опубликовали объявление о продаже своего одноклассника

Полицейские не стали возбуждать уголовное дело по статье "Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения персональных данных", потому что дети не достигли возраста привлечения к административной ответственности.
Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с семиклассниками из Кяхтинского района Бурятии, которые опубликовали на сайте объявлений информацию о продаже своего одноклассника, сообщается в пятницу на сайте уполномоченного по правам ребенка в регионе Натальи Ганькиной.

"Уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия обратилась в МВД для установления лица, разместившего объявление. В кратчайшие сроки сотрудниками полиции установлены подростки из Кяхтинского района, решившие таким образом пошутить над одноклассником. Объявление о продаже несовершеннолетнего удалено. С детьми и родителями проведена профилактическая беседа", - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте, подростки совершили нарушение по статье "Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения персональных данных", однако полиция не стала возбуждать дело, так как дети не достигли возраста привлечения к административной ответственности.

"Детский омбудсмен через социальные сети обратилась к детям и их родителям с разъяснением, что подобного рода шалости неприемлемы", - подчеркивается на сайте.

В Бурятии это второй за полгода случай, когда школьники выкладывают объявление о продаже человека. Первый был зарегистрирован в сентябре 2020 года.

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