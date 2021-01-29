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Сокращение населения России на фоне пандемии стало рекордным за 15 лет

14:00 29.01.2021 Фото: pixabay.com
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Более существенное сокращение населения было зафиксировано последний раз в 2005 году — тогда этот показатель составил 564,5 тысячи.

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Раскрыты данные о численности населения России на фоне пандемии
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Сокращение населения России на фоне пандемии стало рекордным за 15 летКак отличить коронавирус от других ОРВИ, объяснил инфекционистЕщё 1269 новостей

Сокращение населения России на фоне пандемии коронавируса составило более 500 тысяч человек — это рекорд за последние 15 лет.

Так, согласно предварительной оценке численности населения за 2020 год, в России проживают в среднем 146,24 миллиона человек. Это на 510 тысяч человек меньше, чем в 2019-м, отмечает РБК.

Более существенное сокращение населения было зафиксировано последний раз в 2005 году — тогда этот показатель составил 564,5 тысячи.

Кроме того, с начала 2020 года в России ускорилась естественная убыль населения. Она достигла 574,8 тысячи человек, что, по данным РБК, вдвое превышает показатель за аналогичный период 2019 года. Избыточная смертность, которая отражает, в частности, и летальные исходы среди пациентов с коронавирусом, с января по ноябрь достигала 184,6 тысячи человек. Это почти на 11 процентов больше нормы последних лет, отмечает издание.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что распространение COVID-19 повлияло на смертность в России и осложнило демографическую ситуацию. Она уточнила, что естественный прирост численности населения наблюдается только в 11 российских регионах.

демография смертность убыль населения
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От редакции

Печальные данные.

Аноним, 29 января 2021 14:33
Это верхушка айсберга, да и статистика их, белыми нитками наружу.

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