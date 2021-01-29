Сокращение населения России на фоне пандемии стало рекордным за 15 лет

Более существенное сокращение населения было зафиксировано последний раз в 2005 году — тогда этот показатель составил 564,5 тысячи.

Раскрыты данные о численности населения России на фоне пандемии

Сокращение населения России на фоне пандемии коронавируса составило более 500 тысяч человек — это рекорд за последние 15 лет.

Так, согласно предварительной оценке численности населения за 2020 год, в России проживают в среднем 146,24 миллиона человек. Это на 510 тысяч человек меньше, чем в 2019-м, отмечает РБК.

Более существенное сокращение населения было зафиксировано последний раз в 2005 году — тогда этот показатель составил 564,5 тысячи.

Кроме того, с начала 2020 года в России ускорилась естественная убыль населения. Она достигла 574,8 тысячи человек, что, по данным РБК, вдвое превышает показатель за аналогичный период 2019 года. Избыточная смертность, которая отражает, в частности, и летальные исходы среди пациентов с коронавирусом, с января по ноябрь достигала 184,6 тысячи человек. Это почти на 11 процентов больше нормы последних лет, отмечает издание.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что распространение COVID-19 повлияло на смертность в России и осложнило демографическую ситуацию. Она уточнила, что естественный прирост численности населения наблюдается только в 11 российских регионах.