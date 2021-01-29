Фильм "Зоя" о подвиге партизанки вышел в российский прокат

В российский прокат вышел фильм о подвиге Зои Космодемьянской, созданный кинокомпания "Триикс Медиа" на киностудии имени М. Горького.

Режиссеры ленты Леонид Пляскин и Максим Бриус посвятили свой проект памяти Зои Космодемьянской — первой из 89 женщин Героев Советского Союза, кому было присвоено это звание в годы Великой Отечественной войны.

Действие картины разворачивается осенью 1941 года. Главная героиня почти со школьной скамьи идет добровольцем на фронт. При выполнении задания она оказывается в тылу врага и попадает в засаду. Несмотря на страшные пытки, она ничего не рассказывает немцам о планах партизанских отрядов. Они даже не могут добиться от нее, как ее зовут.



"Мы снимали художественный, а не документальный фильм и, разумеется в нем есть доля авторского вымысла. Мы многого не знаем из этой истории, где правда, где нет, где пропаганда, а где действительность. При создании фильма мы основывались на воспоминаниях очевидцев, на книге матери Космодемьянских, на архивных документах. Но самое главное было однозначно понятно, что Зоя действительно совершила подвиг и она образец мужества и стойкости", — рассказал один из режиссеров картины Максим Бриус."Лента о легендарной Зое Космодемьянской, на которой киностудия имени Горького стала сопродюсером, снимался в течение нескольких лет. Мы рады, что к 80-летию подвига партизанки выходит в свет первый с 1944 года игровой фильм о ее судьбе" — отметила генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева,

Главную роль в фильме сыграла Анастасия Мишина.

""Когда меня пригласили на пробы в фильм о Зое Космодемьянской, первое, что помню это мысль насколько же это сложная роль и кто сможет это сыграть.

И я точно не думала в тот момент, что это буду я. Меня поразило насколько трепетно все, кто работал над подготовкой проекта относятся к этой истории и настолько глубоко исследовали тему. Мне захотелось попробовать поработать с этим материалом и дальше я ходила на пробы и меня утвердили", — поделилась актриса.

В деревне Петрищево Рузского района Московской области сохранился дом, в котором девушка провела последнюю ночь перед казнью. В 2017 году там был открыт музейный комплекс "Зоя".

"Во время съемок все было очень непросто, но меня спасали люди, потому что каждый человек на площадке вложил свою душу в этот фильм. Были моменты, когда на двенадцатый дубль какой-то сложной сцены уже было трудно дышать и меня просто буквально приводили в чувство", — добавила Анастасия Мишина.

Кроме нее в картине снимались Александр Вонтов, Дарья Юргенс, Евгений Романцов, Ирина Пегова, Анна Уколова, Никита Кологривый, Вольфганг Черни и другие.



Фильм снят при поддержке Российского военно-исторического общества и министерства культуры России.

Источник: РИА Новости