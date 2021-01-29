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Успеют спасти от смерти тяжело больных детей в ЦГБ Бердска, заявил Минздрав. В реанимации выделили 3 койки вместо закрытого детского инфекционного отделения

12:45 29.01.2021, Алина Бурова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Экстренная помощь детям будет оказана. Для неотложных пациентов есть 3 койки. Остальные пациенты инфекционного профиля направлены в детскую городскую клиническую больницу №3 Мочище Новосибирска.

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Новость о закрытии детского инфекционного отделения привела в шок многих
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
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Успеют спасти от смерти тяжело больных детей в ЦГБ Бердска, заявил Минздрав. В реанимации выделили 3 койки вместо закрытого детского инфекционного отделения"У нас город, а не какое-то село": Навсегда ли закрыли детское инфекционное отделение и останутся ли из-за этого без работы, рассказали медики ЦГБ БердскаЕщё 136 новостей

Деятельность детского инфекционного отделения на ул. Ушакова, 7 в Бердске приостановлена в связи не соответствием требований санитарных правил и норм к медицинским организациям инфекционного профиля. Об этом сообщил сегодня, 29 января минздрав Новосибирской области.

- В соответствии с предписанием прокуратуры Бердска и территориального отдела управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в городе Бердске работа детского инфекционного отделения ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» временно приостановлена, поскольку отделение не соответствует требованиям санитарных правил и норм к медицинским организациям инфекционного профиля.Привести существующее помещение в соответствие с СанПиН с организацией боксированных палат, отдельного приёмного покоя не представляется возможным,- заявила и.о. министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

Горожане опасалось, что до больницы №3 Новосибирска тяжелого ребенка с инфекционным заболеванием попросту не успеют довезти из Бердска. Но в минздраве заверили в обратном6

- Несовершеннолетние пациенты инфекционного профиля временно направляются ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 3» Новосибирска, соответствующие изменения внесены в маршрутизацию пациентов данного профиля. Обращаем ваше внимание, что в отделении реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» имеются 3 койки педиатрического профиля, где оказывается экстренная и неотложная помощь, в том числе пациентам с инфекционными заболеваниями, в случае необходимости. Решается вопрос о капитальном ремонте отдельного инфекционного корпуса ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница»,- сказала Елена Аксенова.

Сотрудникам детского инфекционного отделения предложена работа в центральной городской больнице.

-Персонал детского инфекционного отделения не подлежит сокращению или увольнению, всем сотрудникам предложено продолжить работу в ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница»,- сообщили в минздраве.

Стоит отметить, что за весь 2020 год в детское инфекционное отделение ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» было госпитализировано всего 362 ребенка.

закрыли детское инфекционное отделение инфекционка минздрав нсо мочище приостановили деятельность Елена Аксёнова
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От редакции

Отремонтируют нескоро?

Аноним, 29 января 2021 12:57
Почему так далеко?Это же дети.Как родителям их навещать?Почему нельзя было перенаправить в Искитим?

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