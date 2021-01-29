Накрыло, как одеяло. На Телецком озере появилась удивительная снежура

Телецкое озеро укрылось снежным одеялом. Сотрудникам Алтайского заповедника удалось запечатлеть это явление, которое называют «снежура».
Это снежный покров на воде, образующийся при выпадении снега на поверхность воды, близкой к точке замерзания.
Снег пропитывается водой и лежит на ней слоем в виде вязкой пленки, которую может потревожить даже слабый ветер или пузырьки воздуха, который выдыхают дайверы.
Несколько январских дней, когда ветра не было, позволили наблюдать снежуру не только с поверхности, но и из-под воды. Это продолжалось всего несколько дней, до 27 января.
Помимо снежуры на озере образовывались ледяные сталактиты. Фотографии опубликовал старший научный сотрудник Алтайского биосферного заповедника Олег Митрофанов/
«В январе этого года были неоднократные попытки Телецкого озера замерзнуть, но ветер и „погодные качели“ (сильные оттепели в середине месяца) мешали этому процессу. Интересно было наблюдать за этой борьбой стихий», — написал автор фото.
Источник: altapress.ru