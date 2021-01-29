Фильм «Дьявол в деталях»: три актера с «Оскаром» и сюжет не так прост, как кажется. Смотрите трейлер

Сюжет специально не был адаптирован для современного зрителя, сохранив атмосферу 90-х.

Премьера фильма «Дьявол в деталях» состоялась 28 января 2021 года. Главные роли в криминальном триллере Джона Ли Хэнкока исполнили оскароносные Дензел Вашингтон («Доблесть» 1989 года и «Тренировочный день» 2001 года), Рами Малек («Богемская рапсодия» 2018-го) и Джаред Лето («Далласский клуб покупателей» 2013-го). Продюсер картины Марк Джонсон также с «Оскаром» в кармане и «Эмми» в руке (за «Человека дождя» 1988-го и сериал «Во все тяжкие»). Продюсировать фильм помогал и Хэнкок.

Режиссер Джон Ли Хэнкок написал сценарий в далеком 1993-м для самого Стивена Спилберга. На этот проект отец «Списка Шиндлера» не согласился, он счел историю чересчур мрачной. Сценарий кочевал с одного режиссерского голливудского стола на другой, да все никак не превращался из гусеницы в бабочку. Почти 30 лет спустя Хэнкок решил взять все в свои руки. Съемки начались 2 сентября 2019 года в Лос-Анджелесе, а завершились в декабре.

Сюжет не так прост

Зритель сразу окунается в атмосферу эпохи «до мобильников», действие картины начинается в октябре 1990-го. Конечно, про сюжет можно сказать, что он не оригинален. Историями про копов, разгадывающих загадки маньяка, можно было бы забить пару десятков складов для киносценариев. Шаблонные сюжетные ходы есть, но они не стали фундаментом для картины.

Джо «Дик» Дикон (Дензел Вашингтон) — помощник шерифа Керн отправляется в Лос-Анджелес, где он когда-то работал детективом, в рутинную командировку для сбора улик. В Городе ангелов он становится участником охоты на таинственного маньяка, на счету которого уже четыре жертвы, а о пятой сообщают в его присутствии.

Молодой амбициозный детектив Джим Бакстер (Рами Малек) неофициально привлекает Дики к расследованию, веря в его чутье копа. Тот соглашается. Несмотря на разницу в возрасте, у служителей закона Джима и Джо оказывается много общего, между ними нет классического противостояния «молодости» и «опыта», «законности» и «справедливости». Хороший дуэт актеров и их персонажей.

С появлением главного подозреваемого — Альберта Спармы (Джаред Лето) сюжет становится более напряженным. Альберт многое знает о преступлениях, он фанатеет от них, и ведет тонкую игру с полицейскими. В одном из интервью Джаред Лето сказал, что едва не отказался от роли, но после разговора с режиссером — передумал. Для зрителя это, безусловно, к лучшему.

Какие фильмы выйдут в 2021 году: главные премьеры

Отзывы зрителей и критиков

Сюжет специально не был адаптирован для современного зрителя, сохранив атмосферу 90-х. Одним из главных аргументов в пользу этого стали технологии того времени — телефоны-автоматы и пейджеры; анализ ДНК, находившийся в зачаточном состоянии и применявшийся не так широко, как сейчас. По мнению создателей картины, отсутствие современных гаджетов делает историю гораздо интересней.

Взгляд профи

На данный момент фильм получил 51% свежести на Rotten Tomatoes. Один процент «прирос» буквально во время написания этих строк. На ресурсе Metacritic «Дьявол» заработал лишь 55 метаочков. Несколько лучше ситуация выглядит на IMDb — 7,8 из 10.

Так, Forbes оценивает картину как не очень удачную попытку приблизиться к фильму «Семь» Дэвида Финчера. CBR пишет о картине не иначе как о «ничем не примечательной и устаревшей лет на 20». Ресурс Vanity Fair тоже громит попавшего под раздачу кроющегося в деталях дьявола — «Три оскароносных актера снимаются в кино, и ничего особенного не происходит. Такова тоскливая судьба «Дьявола в деталях». IGN Movies тоже пишет об оскароносных актерах, которые не спасают картину, а сама она не выделяется из длинного списка более уникальных и лучше исполненных фильмов.

Словом, критики считают «Дьявола в деталях» стандартным триллером в стилистике фильмов о маньяках 1990-х годов и в чем-то им даже проигрывающим, недоумевая при этом, как картина с тремя такими актерами могла получиться столь непримечательной.

Самые ожидаемые российские фильмы 2021: Данила Козловский сразится с вампирами, а Сергей Бурунов отправится на Грушинский фестиваль

А то зрители?

Зрители, уже начавшие делиться впечатлениями от картины в Сети, не столь категоричны. И справедливости ради стоить отметить, что кино делается не для критиков, а для тех, кто покупает билет в кассе и зачастую мнением этих самых критиков не интересуется.

«Захватывающий триллер, порой кровь стынет в жилах от некоторых событий», — пишет она из посмотревших картину, отмечая при этом образцовую актерскую игру, хоть и не самый сильный сценарий.

Другие зрители, посмотревшие фильм буквально «горячим», согласны с тем, что актерский состав великолепен и игра Дензела Вашингтона, Рами Малека и Джаред Лето впечатляет.

Наш вывод

Какими бы ни были отзывы сразу после премьеры, то, как они звучат, говорит о том, что ни критиков, ни зрителей фильм «Дьявол в деталях» не оставил равнодушными. Как говорится, на вкус и цвет все фильмы разные, выбирай для себя.

Стандартные для психологических фильмов приемы картину не портят, не разрушают атмосферу таинственности. Актерская игра весьма достойна, оскароносцам удалось раскрыть характеры своих персонажей. Да и режиссерские ходы должны прийтись зрителям по нраву. Картина точно стоит потраченного на нее времени.

источник: kp