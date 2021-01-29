Как и зачем отобрали у россиянки новорожденного ребенка власти Испании

Власти Испании отобрали у россиянки новорожденного ребенка

В Испании россиянка по решению местной опеки больше четырех месяцев не может увидеть новорожденного сына. Татьяна Сафонова жила в стране 15 лет, но накануне родов планировала уехать в Россию. Помешал коронавирус — отменили авиасообщение. Через две недели после появления мальчика на свет ювенальная служба забрала его в дом малютки. Сейчас ребенка передали в новую семью. Органы опеки обвинили женщину в том, что она не посещала врача. Мать это опровергает, ждет суда и просит защиты у российских чиновников.

Сорокалетняя Татьяна Сафонова оказалась в Испании в 2005 году — полетела в гости к подруге. Познакомилась с испанцем, он начал ухаживать, а потом предложил выйти замуж. В Европе женщине не понравилось — хотела в родной Златоуст. Тем не менее осталась с супругом в Андалусии. Вскоре у них родился сын Николай. Почти 15 лет семейной жизни женщина, по ее словам, ни в чем не нуждалась — муж полностью содержал и ее, и ребенка. Она не работала, занималась воспитанием мальчика.

"Мы долго прожили в браке, но все-таки решили развестись, — рассказывает Сафонова. — Планировала вернуться в Россию. Не прижилась, поэтому даже не принимала испанское гражданство — был только вид на жительство. Последние годы оставалась там из-за сына: хотела, чтобы он подрос, да и подготовить его ко всему".

Бракоразводный процесс длился больше года. Пока россиянка ждала документы, познакомилась с выходцем с Украины — 48-летним Владимиром Деменковцем. Он приехал в Европу за лучшей жизнью, получил временное убежище, но так и не смог устроиться. Вместе решили лететь в Россию, но из-за эпидемии коронавируса авиасообщение с Испанией прекратилось. Сафонова ждала второго ребенка. Рожать пришлось в Испании.

Домой из роддома Татьяна уехала без сына Владимира. Врачи показали ей документ, временно запрещающий забирать мальчика — якобы по медицинским показаниям.

"Тогда я была очень растеряна, но поверила. К тому же малыша положили в кислородный бокс. Сказали, у него нарушено дыхание. Я навещала его в больнице каждый день", — вспоминает она.

Последний раз женщина видела ребенка 26 сентября. Потом чиновники внезапно отправили его в приют, а совсем недавно отдали в новую семью.

"Я уехала на пару дней в Мадрид — оформляла сыну российское гражданство и загранпаспорт, чтобы выехать из Испании, — объясняет Татьяна. — Предупредила персонал больницы, что отлучусь. Вернулась с бумагами, а его забрали в дом малютки".

Мальчику тогда было всего две недели. Сотрудники ювенальной службы заявили, что россиянка не посещала врача перед родами и тем самым совершила перинатальное насилие над ребенком. Сафонова уверяет, что это ложь: все медицинские документы периода беременности у нее в порядке.

В постановлении о передаче ребенка в другую семью Андалусского совета по соцполитике (есть в распоряжении агентства) также указано, что новорожденного якобы не признал отец.

Кроме того, испанские чиновники обратили внимание на заболевание Сафоновой — обсессивно-компульсивное расстройство, "нестабильность в личной, семейной, социальной и трудовой жизни, отсутствие поддержки в обществе и семье".



Бывший супруг Франсиско Кабальеро Пулидо вступился за нее. Обращался в опеку, убеждал чиновников, что Татьяна — хорошая мать. Не помогло.

Сын государства

Сафонова рассказывает, что проблемы с опекой начались задолго до появления на свет второго ребенка. Испанские соцработники пристально наблюдали за ней последние четыре года.

"В 11 лет мой старший сын Николай наотрез отказывался идти в школу, — объясняет Татьяна. — Я не могла понять, в чем дело. У него были друзья, в школе никаких нареканий. Боролась, уговаривала, но он все равно пропускал уроки. В итоге к нам домой пришли с проверкой. Тогда и не догадывалась, чем это закончится".

Представители соцзащиты составили на Сафонову негативную характеристику. Указали, что мать прогульщика выпивает, а в доме грязно.

"Я вообще не пью, а в доме всегда порядок", — недоумевает женщина.

Подростка поставили на учет и вынудили регулярно встречаться с психологом.

"Сейчас ему почти 15, — продолжает мать. — Он уже учится в колледже, но соцработники до сих пор от него не отстают. Каждую неделю трое человек приходят и настраивают его против меня: ты родителям не нужен, ты — сын государства".

Годами судятся, но остаются без детей

Сафонова обращалась за помощью в консульство России в Испании.

"Там меня уверяли, что сын во временном центре и его вернут. Надо только доказать, что я хорошая мать, — вспоминает она. — Испанская опека требовала, чтобы я нашла квартиру и работу — создала все условия для воспитания в Испании. Но как это сделать женщине, которая никогда не работала, а ее ВНЖ скоро закончится, никого не волнует".

Позже консул пояснила, что дипломаты бессильны, посоветовала нанять адвоката и идти в суд.

"Конечно, с помощью бесплатного защитника я обратилась в суд, — говорит Татьяна. — Заседание пока не назначили. В Испании люди годами судятся, но остаются без детей".

Она переживает, что все это время сын будет расти с чужими людьми и не примет родную мать.

"Потом ювеналы скажут, что ребенку лучше в приемной семье. Они уже сейчас заявляют, что мои дети — собственность Испании. Над нами смеются, потому что наши дипломаты молчат", — говорит Сафонова.

Отложенные деньги почти на исходе. Вид на жительство истекает в январе 2021 года. Отчаявшись, Сафонова вышла с пикетом к зданию российского консульства в Мадриде.



Шансов нет без дипломатовСлучай Сафоновой, попавшей в заложники ювенальной юстиции, не единственный, отмечает общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец. К ней регулярно обращаются россиянки, живущие во Франции, Германии, Италии, Финляндии и Норвегии. Помочь удается немногим."Вся надежда на наше консульство, — говорит Баранец. — Защищать права граждан за границей — их прямая задача. Сами мы можем разве что выйти на пикет. Мы написали уполномоченному по правам детей в России, но ответа пока не получили".

В пресс-службе уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой сообщили, что ситуация на контроле.

"Аппарат детского омбудсмена занимается этим вопросом с осени 2020 года, — поясняют представители Кузнецовой. — Предварительный итог — совместная работа с органами опеки Испании по передаче ребенка матери. Решение вопроса связано с имеющимися обстоятельствами и спецификой международных правоотношений".

Баранец уверена, что без вмешательства дипломатов и российских чиновников шансов отстоять сына в суде у Сафоновой почти нет.

"Система не настроена возвращать мальчика, — говорит она. — Срок действия документов, легализующих пребывание Татьяны в Испании, скоро закончится. Ее просто вышлют, а обратно вряд ли пустят. Ребенка она никогда не увидит".

Агентство направило запрос в посольство России в Испании.

Источник: РИА Новости