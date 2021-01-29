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До августа продлен эксперимент по электронному кадровому документообороту

15:00 29.01.2021 Фото: pixabay.com
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В Минтруде полагают, что продление срока эксперимента позволит исправить возникшие трудности.

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СМИ: эксперимент по электронному кадровому документообороту хотят продлить до августа

Министерство труда и соцзащиты решило продлить сроки пилотного проекта по переходу на цифровой кадровый документооборот до 31 июля 2021 года. Об этом сообщает в пятницу газета «Известия» со ссылкой на доклад ведомства о предварительных итогах проведения данного эксперимента.

Эксперимент должен был закончиться в конце марта этого года. По данным газеты, перенос сроков связан с тем,что технология, которая позволит сделать проект массовым, ещё не отработана. Эксперимент осложнило в том числе отсутствие единых форматов электронных кадровых документов, отсутствовало и регулирование по сохранению юридической значимости документа.
Как отмечается в докладе Минтруда, данные проблемы являются серьезным препятствием для внедрения эффективного электронного кадрового документооборота. В ведомстве пояснили, что «работодатель может столкнуться с ситуацией, при которой не сможет подтвердить юридическую значимость подписанного документа».

Кроме того, система «Работа в России», задействованная при переходе на такой документооборот, не предлагала понятный механизм увольнения работника. Она также не давала возможности разделять полномочия кадровых менеджеров в зависимости от должности и подключать персонал на аутсорсе.

В Минтруде полагают, что продление срока эксперимента позволит исправить возникшие трудности.

Ранее в России начался эксперимент, в рамках которого ряд компаний полностью перейдёт на электронный документооборот с работниками. Участие в пилотном проекте является добровольным. Не позднее чем за один месяц до отказа от бумажных документов работодатель должен в письменной форме уведомить сотрудников о проведении эксперимента, а также об их праве отказаться от участия в нём.

Источник: pnp.ru

документооборот кадры электронный
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