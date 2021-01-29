Самым тяжелым январем за последние 15 лет из-за пожаров назвал в 2021-м Николай Степоненков в Бердске

Всего произошло 23 пожара. Уничтожено или повреждено 2 дома в садовых обществах, 5 частных жилых домов, 3 квартиры, 3 контейнера для сбора ТКО, 3 бани, а также магазин и производственное здание.

Самая распространенная причина возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем

Как сообщил на оперативном штабе со СМИ начальник ОНД Бердска Николай Степоненков, январь 2021 года по количеству пожаров и негативным последствиям стал самым тяжелым для Бердска за последние 15 лет.

- Всего произошло 23 пожара. Из которых 18 пожаров случились на объектах экономики. Уничтожено или повреждено 2 дома в садовых обществах, 5 частных жилых домов, 3 квартиры, 3 контейнера для сбора ТКО, 3 бани, а также магазин и производственное здание,- заявил Николай Анатольевич.

Одной из распространенных причин пожара стало неосторожное обращение с огнем.

- В 11 случаях причиной пожара послужила неосторожность при курении и неосторожное обращение с огнём, в 8 случаях – короткое замыкание, в 3-х – неправильная эксплуатация печного отопления, в одном случае эксплуатация неисправной проводки имеющей повреждение на то причин. Из причин пожаров следует, что не морозы повлекли увеличение количества пожаров и негативных последствий, а именно человеческая халатность,- отметил Николай Степоненков.

В январе 2020 года произошли 13 пожаров. В этом году на пожарах погибло 2 человека, в 2020 году в этот же период - никто из граждан. Получили травмы в январе текущего года 4 человека. В прошлом году подобное случалось только с одним бердчанином.

Напомним, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 27 января у 53-летнего жителя Бердска загорелся смартфон, поставленный на зарядку. Владелец приобрел телефон полгода назад. Мужчина предпринял меры к тушению гаджета и вследствие чего получил ожоги кистей рук и туловища.