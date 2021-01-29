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Ни копейки не потратила Новосибирская область на покупку вакцины «Спутника V» против коронавируса в 2021 году

14:03 29.01.2021, Марина Волкова Фото: pixabay
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В связи с особенностями производства, специальными условиями хранения и доставки «Спутника V», вакцина поступает партиями, ее незамедлительно распределяют по медицинским организациям. По информации поставщика Гам-КОВИД-Вак регион в январе-феврале получит более 100 тысяч доз этого препарата.

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Вакцинация против коронавируса стартовала с 18 января по всей России
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Ни копейки не потратила Новосибирская область на покупку вакцины «Спутника V» против коронавируса в 2021 годуВсего 2500 человек привились от коронавируса в 3-миллионной Новосибирской области на 28 января 2021Ещё 31 новостей

Сколько денег потратили из бюджета Новосибирской области на покупку вакцины против коронавируса? Такой вопрос редакция "Курьер. Среда. Бердск" задала губернатору региона Андрею Травникову. И вот что выяснилось:

- На приобретение вакцин против новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Новосибирской области бюджетные средства не расходовались.

Напомним, массовая вакцинация против нового вируса стартовала в России 18 января. Записаться на вакцинацию теперь можно по телефону Единой регистратуры 124. При этом на сегодняшний день на территорию региона поступило 8 партий вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, в общей сложности – 15 142 дозы. Напомним, поставки вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19 в регионы Российской Федерации осуществляются централизованно.

Всего на утро 25 января вакцинировано 9 748 жителей региона, в том числе двукратно – 2 466 человек. Сейчас в регионе развернут 61 пункт вакцинации – 27 в Новосибирске и 34 во всех больницах районов и городских округов Новосибирской области. Таким образом, сделать прививку против коронавируса можно в каждой из 59 взрослых поликлиник области. Также организовано 13 мобильных прививочных бригад.

В связи с особенностями производства, специальными условиями хранения и доставки «Спутника V», вакцина поступает партиями, ее незамедлительно распределяют по медицинским организациям. По информации поставщика Гам-КОВИД-Вак Новосибирская область в январе-феврале получит более 100 тысяч доз этого препарата. Медицинские организации, в которых развернуты прививочные пункты, формируют списки желающих вакцинироваться.

Записаться на вакцинацию можно:
- по телефонам Call-центров поликлиник
- на Едином портале госуслуг (на 25 января запись доступна для 53 пунктов вакцинопрофилактики)
- по телефону Единой регистратуры 124.

В списке желающих во всех прививочных пунктах Новосибирской области на утро 25 января – 32 251 человек. Медицинские организации будут приглашать пациентов на вакцинацию по мере поступления новых партий вакцины, все желающие будут обязательно вакцинированы в ближайшее время.

вакцинация деньги коронавирус новосибирская область
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