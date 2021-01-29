Ни копейки не потратила Новосибирская область на покупку вакцины «Спутника V» против коронавируса в 2021 году

В связи с особенностями производства, специальными условиями хранения и доставки «Спутника V», вакцина поступает партиями, ее незамедлительно распределяют по медицинским организациям. По информации поставщика Гам-КОВИД-Вак регион в январе-феврале получит более 100 тысяч доз этого препарата.

Вакцинация против коронавируса стартовала с 18 января по всей России

Сколько денег потратили из бюджета Новосибирской области на покупку вакцины против коронавируса? Такой вопрос редакция "Курьер. Среда. Бердск" задала губернатору региона Андрею Травникову. И вот что выяснилось:

- На приобретение вакцин против новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Новосибирской области бюджетные средства не расходовались.

Напомним, массовая вакцинация против нового вируса стартовала в России 18 января. Записаться на вакцинацию теперь можно по телефону Единой регистратуры 124. При этом на сегодняшний день на территорию региона поступило 8 партий вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, в общей сложности – 15 142 дозы. Напомним, поставки вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19 в регионы Российской Федерации осуществляются централизованно.

Всего на утро 25 января вакцинировано 9 748 жителей региона, в том числе двукратно – 2 466 человек. Сейчас в регионе развернут 61 пункт вакцинации – 27 в Новосибирске и 34 во всех больницах районов и городских округов Новосибирской области. Таким образом, сделать прививку против коронавируса можно в каждой из 59 взрослых поликлиник области. Также организовано 13 мобильных прививочных бригад.

В связи с особенностями производства, специальными условиями хранения и доставки «Спутника V», вакцина поступает партиями, ее незамедлительно распределяют по медицинским организациям. По информации поставщика Гам-КОВИД-Вак Новосибирская область в январе-феврале получит более 100 тысяч доз этого препарата. Медицинские организации, в которых развернуты прививочные пункты, формируют списки желающих вакцинироваться.

Записаться на вакцинацию можно:

- по телефонам Call-центров поликлиник

- на Едином портале госуслуг (на 25 января запись доступна для 53 пунктов вакцинопрофилактики)

- по телефону Единой регистратуры 124.

В списке желающих во всех прививочных пунктах Новосибирской области на утро 25 января – 32 251 человек. Медицинские организации будут приглашать пациентов на вакцинацию по мере поступления новых партий вакцины, все желающие будут обязательно вакцинированы в ближайшее время.