Проехался на большой скорости бесстрашный водитель электросамоката по Бердскому шоссе. Смотрите видео

В комментариях к опубликованному посту многие новосибирцы удивились смелости водителя.

В Новосибирске на Бердском шоссе водители заметили бесстрашного пилота электросамоката. Смельчак ехал по оживлённой магистрали на скорости около 70 километров в час. Видео опасной поездки опубликовали в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

Свидетели утверждают, что бесстрашный водитель маневрировал из ряда в ряд. Судя по кадрам на видео, молодой человек ехал сначала в крайней левой полосе, а потом перестроился в средний ряд.

В комментариях к опубликованному посту многие новосибирцы удивились смелости водителя. Однако многие пользователи назвали поступок глупым и смертельно опасным.

Стоит отметить, что согласно правилам дорожного движения, на электросамокате можно передвигаться в правом крайнем ряду проезжей части. При этом разрешённая скорость для таких транспортных средств должна быть не больше 60 километров в час.