"Он был истинным офицером" : рассказал о высоких офицерских качествах умершего Ланового глава СК Бастрыкин

Он также назвал Ланового легендой, маэстро театрального и кинематографического искусства, истинным патриотом и человеком с безгранично большим сердцем и открытой душой.

Он также назвал Ланового легендой, маэстро театрального и кинематографического искусства, истинным патриотом и человеком с безгранично большим сердцем и открытой душой.

По словам Бастрыкина, Василий Семенович был истинным офицером не только на киноэкранах: его высокие морально-нравственные качества, выдержка, порядочность и бесконечное желание самосовершенствоваться останутся для всех жизненными ориентирами. Лановой снискал уважение не только как выдающийся актер, но и как общественный деятель, чья обширная просветительская работа заслуживает самого искреннего уважения.

"Его детство было опалено войной против немецко-фашистских захватчиков, и своим долгом всю свою последующую жизнь он считал недопущение повторения бесчеловечности, подлости, предательства и исключение забвения преступлений нацистов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК РФ. Он научил нас многому, но главное - благодаря ему мы еще больше научились ценить жизнь, верить в добро и справедливость, не жалеть сил на помощь ближнему и тем, кто в ней нуждается, подчеркнул Бастрыкин.

Василий Семенович Лановой родился в Москве в 1934 году.

Он также назвал Ланового легендой, маэстро театрального и кинематографического искусства, истинным патриотом и человеком с безгранично большим сердцем и открытой душой.

Василий Семенович Лановой родился в Москве в 1934 году. В его фильмографии - более восьми десятков проектов. Среди них: "Алые паруса" (1961), "Война и мир" (1965-1968), "Офицеры" (1971), "Семнадцать мгновений весны" (1973), "Дни Турбиных" (1976), "Петровка, 38" (1980) и многие другие.