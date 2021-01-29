1373 тираж "Русское лото": разыгрывают загородные дома и денежные призы 31 января 2021 года

Купить билеты Русское лото 1373 тиража на сайте или в мобильном приложении Столото можно онлайн до 17:20 (мск) 30 января 2021 года.

Купить билеты Русское лото 1373 тиража на сайте или в мобильном приложении Столото можно онлайн до 17:20 (мск) 30 января 2021 года.

В 1373 тираже Русское лото 31 января 2021 года разыграет между участниками загородные дома и денежные призы.

Столото во время Зимних забав добавит победителям радости и азартного настроения. Любой билет может быть выигрышным. Эквивалентная стоимость загородного дома 600 тысяч рублей. Розыгрыш пройдет до 86 хода и в мешке останется 4 бочонка.

Трансляция розыгрыша пройдет в прямом эфире программы "У нас выигрывают" 31 января 2021 года на НТВ в 8:20 мск

Результаты 1373 тиража Русское лото “Зимние забавы” 31 января 2021 года порадуют призами и денежными выигрышами победителей. Главное успеть принять участие в последнем январском розыгрыше. Даже выиграть денежные выигрыши от 100 до 10 000 рублей будут при распределении части накопленного призового фонда приятно. Используя интуицию, номера выигрышных билетов и статистику, желаемого результата можно добиться быстрее.

Купить билеты Русское лото 1373 тиража на сайте или в мобильном приложении Столото можно онлайн до 17:20 (мск) 30 января 2021 года.